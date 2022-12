Galaxy S23, tutte le differenze tra i 3 modelli: dal design al processore, ecco cosa c’è da sapere

Come ormai ben sappiamo, nel corso degli ultimi 10 anni il mondo degli smartphone è letteralmente spopolato, andando a proporre sempre più modelli che ben si adattano alle esigenze di ognuno, tenendo sempre un occhio di riguardo per l’aspetto economico della cosa.

Siamo soliti dividere gli smartphone rispettivamente in fascia alta (capitanati in questo caso da iPhone 14 Pro, l’ultimo arrivato di Apple, e Samsung Galaxy S22), seguiti poi dalla fascia media e infine dalla fascia bassa, la più economica e abbordabile tra tutte, adatta spesso ai clienti che non hanno particolari esigenze e necessità.

Quest’oggi in particolare vi parleremo di Samsung Galaxy S23, in uscita prossimamente sul mercato europeo, e mondiale. Sappiamo nella fattispecie che la nuova linea sarà composta da una lineup di 3 rispettivi modelli, in base alle esigenze dell’utente finale.

Nel corso delle ultime ore sono infatti uscite le unità “dump” (molto utili per la realizzazione di cover ancor prima del lancio ufficiale dello smartphone), e non c’è più alcun dubbio a proposito.

Nella fattispecie i tre modelli che faranno parte della linea del prossimo smartphone saranno rispettivamente Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23 Ultra e infine Samsung Galaxy S23 Plus. Per il momento non abbiamo ancora materiale video, perciò ci limitiamo alle prime fotografie che sono trapelate di questi nuovi prototipi.

Caratteristiche tecniche

Iniziamo innanzitutto dall’estetica: quest’anno troviamo infatti un modulo di tre fotocamere posteriori, che sono simili per quanto riguarda Samsung Galaxy S23 e Samsung Galaxy S23 Plus, con un orientamento in stile verticale, in prossimità della scocca esterna. Il design in questo caso è ancor più semplificato rispetto al passato per quanto riguarda i modelli base e Plus (nonostante ci siano delle differenze, anche piuttosto consistenti, con il modello Ultra).

Samsung Galaxy S23 Ultra rappresenterà la miglior soluzione da un punto di vista tecnologico, con annesse le sue dimensioni generose. Inn questo caso, nonostante non sia ancora stato confermato, avremo a disposizione un display da 6.8 pollici, oltre a una base per la S Pen, grazie alla quale potremo annotare i nostri appunti personali in maniera comoda e veloce. Per quanto riguarda i restanti modelli, invece, avremo un display da 6.5 pollici per il modello Plus e infine 6.1 pollici per il modello standard.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori informazioni da parte della stessa Samsung, attraverso la presentazione di un eventuale keynote o l’uscita di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderà a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.