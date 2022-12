Che danni farebbe un asteroide quando colpisce la Terra? I Una mappa interattiva te lo spiega: e c’è da avere paura

Ti sei domandato cosa succederebbe se un asteroide colpisce la tua città? Riusciresti a sopravvivere? Un team di sviluppatori ha programmato un simulatore di schianti di meteore sulla Terra.

I film apocalittici ci hanno sempre impressionato con i loro scenari catastrofici: orde di zombi, città distrutte, enormi tsunami, invasioni aliene e altro ancora. Questi forti scenari affascinano il pubblico da tenerli incolati allo schermo.

C’è chi si perde nell’immaginarsi di trovarsi in contesti da fine del mondo, arrivando persino a simularli. Infatti un gruppo di sviluppatori amanti dei film apocalittici ha programmato un simulatore di impatti sul pianeta Terra di Asteroidi.

Lo schianto di asteroide che minaccia la vita sulla Terra è un altro cliché del cinema, ma non sempre i film rispecchiano la realtà. Perciò i programmatori hanno voluto sviluppare il simulatore di asteroidi per mostrare al grande pubblico come sarebbe un reale impatto.

Se un asteroide colpisce la tua casa, cosa succede?

Il simulatore è disponibile come applicazione per il proprio browser con il nome “Asteroid Launcher”. L’app vi permette di vedere i possibili danni provocati da un asteroide in qualsiasi angolo della terra. Potete impostare i parametri per il vostro asteroide: il diametro, la velocità, l’angolo dello schianto, la tipologia di materiale con cui è composto e il luogo dell’impatto.

Per immaginare il tutto prendiamo ad esempio uno dei più grandi cliché del cinema, una meteora minaccia di colpire New York. Impostiamo come parametri per il nostro asteroide: un diametro di 500 metri e composto da ferro. Il risultato è un disastro con 900.000 morti, il cratere creato è largo 9 chilometri e con una profondità di 600 metri. L’impatto genera un esplosione impressionante, pari a 9 gigatoni di tritolo. Il simulatore presenta molti altri dati da consultare con numeri e statistiche.

“Adoro ricreare scenari di disastri nella mia testa e quindi ho sempre desiderato uno strumento che aiutasse a visualizzare gli effetti di alcuni gravi disastri naturali. Gli asteroidi sono una buona scelta poiché i loro effetti sono di vasta portata. Penso che lo strumento potrebbe anche aiutare le persone ad apprezzare maggiormente la nostra necessità di deviare gli asteroidi come nella missione DART della NASA”, dichiara il capo dei sviluppatori, Neal Agarwal, in un intervista.

Agrawal assieme ai colleghi hanno impiegato più di 2 mesi per programmare il simulatore. Gran parte del lavoro è consistito nella ricerca su come funziona la fisica di questi corpi extraterrestri. In molti si sono divertiti simulare disastri nelle loro città o in posti che detestano, riscuotendo un grande successo.