Caro bollette, annunciato finalmente il bonus da 500€: ecco quali famiglie ne beneficeranno

È una situazione senz’ombra di dubbio difficile, sia per quanto riguarda gli italiani, ma anche gli europei in generale, che si trovano a dover fronteggiare un rincaro dell’energia mai visto prima d’ora, toccando cifre record. A cosa dobbiamo il perpetuarsi di questa situazione?

Tutto è iniziato nella fattispecie a seguito dei conflitti che si sono recentemente verificati in territorio ucraino: questi hanno inevitabilmente portato ad un aumento delle materie prime, e anche dell’energia (sia essa elettrica che del gas), che si è riflettuto ovviamente in un rialzo parallelo delle bollette dell’energia.

Per fortuna né il governo italiano né quello tedesco si sono tenuti con le mani in mano, ma anzi hanno emanato alcuni decreti (come ad esempio il decreto Aiuti-Bis o Aiuti-Ter), come ad esempio il bonus da 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette) o agevolazioni e detrazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, che presentano una maggior efficienza energetica rispetto a quelli delle generazioni precedenti.

Questo ha portato a diversi disagi, prima di tutto a livello delle famiglie italiane, che sempre più rischiano di dover fronteggiare la soglia di povertà, soprattutto nel caso in cui si trovino in 4 o 5 membri al loro interno.

È una situazione davvero difficile per milioni e milioni di abitanti, che non riescono davvero più a sostenere il peso così ingente e gravoso delle bollette dell’energia, sia elettrica che del gas metano.

Il bonus aziendale

Una celebre azienda italiana, RemaTaralazzi (che vanta un fatturato di 320 milioni di euro nel 2022), ha deciso di conferire un bonus ai suoi dipendenti, del valore di ben 500 euro. Questo bonus da parte di RemaTaralazzi è stato deciso proprio col fine ultimo di far fronte al rincaro dell’energia che sta colpendo l’Europa in questo periodo. Questo bonus da 500 euro sarà riservato ai 700 dipendenti che compongono la storica azienda.

A prender parola a tal proposito è stato l’amministratore delegato stesso di RemaTaralazzi, il quale ha dichiarato che l’azienda è da sempre stata al fianco di ogni bisogno dei suoi dipendenti mettendoli al centro della compagnia, in modo tale da restituire un segnale tangibile e concreto della loro vicinanza nei confronti dei lavoratori.

Non ci resta a questo punto che attendere con trepidazione quali saranno le prossime mosse del governo italiano, considerando che i bonus di questo tipo aiutano davvero nel concreto le fasce di popolazione a maggior rischio di povertà, in particolar modo nel corso di un momento delicato come questo per tutta l’Unione Europea.