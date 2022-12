WhatsApp, ecco come ripristinare un messaggio eliminato: il ‘trucco’ che ti svolta la vita

Sappiamo bene infatti che, quando intendiamo eliminare un messaggio, abbiamo la possibilità di due opzioni, rispettivamente “Elimina per me” ed “Elimina per tutti”. Può capitare in questo caso di eliminare per sbaglio il messaggio solo per noi, essendo conseguentemente impossibilitati ad eliminarlo anche per gli altri utenti. È proprio qui che Accidental Delete viene in aiuto, grazie alla comparsa del tasto Annulla, che consente di annullare l’eliminazione del messaggio solo per noi, ripristinando così la situazione iniziale. In questo caso avremo 5 secondi di tempo per poter decidere se confermare l’eliminazione del messaggio solo per noi, o ripristinarlo in modo da poterlo eliminare per tutti.

Non ci resta dunque che attendere con trepidazione l’uscita della preziosa funzione Accidental Delete anche all’interno del mercato europeo, che siamo certi non tarderà a venire (sia su Android che iOS, ovviamente) nel corso delle prossime settimane o mesi.