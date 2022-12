Nuovo digitale terrestre, se non ti sei ancora adeguato ti devi affrettare: il tempo è ormai agli sgoccioli

Nel corso degli ultimi anni, il digitale terrestre è diventato ormai lo standard per quanto riguarda tutte le TV, andando a soppiantare quella che era la cosiddetta trasmissione analogica.

In particolare oggi, 21 dicembre, rappresenta una data assolutamente importante e da segnare sul nostro calendario, in quanto va a rappresentare la migrazione dal vecchio al nuovo segnale del digitale terrestre.

In questo caso, infatti, si è spenta la codifica MPEG-2 (in vigore fino ad ora), per essere completamente ed integralmente sostituita dalla nuova codifica recentemente introdotta, ovvero MPEG-4. Niente di nuovo ovviamente per chi ha risolto il problema già da qualche tempo (andando a sostituire TV ormai datate con apparecchi più nuovi, come ad esempio le smart TV sopracitate), mentre chi è rimasto ancora con TV di anni fa, sarà praticamente obbligato in questo caso a fare il dovuto “salto tecnologico”.

Se vi trovate in questa situazione, cosa dovete fare in questo caso? Sarà sufficiente nella fattispecie acquistare un TV che sia necessariamente compatibile con il nuovo standard DVB T2 HEVC-10: in caso contrario infatti tra un paio di giorni i canali che trasmettono in SD (ovvero in bassa definizione, al contrario del digitale terrestre che trasmette contenuti in alta definizione) verranno definitivamente spenti, e non sarà conseguentemente possibile vederli.

Questo passaggio tecnologico è davvero importante, e il nuovo standard che è ormai stato introdotto da qualche tempo permetterà di avere un ulteriore aumento della qualità, sia da un punto di vista visivo che della definizione in generale. Oltre a questo permetterà anche il rilascio delle frequenze 694-790 MHz (comunemente definita “Banda 700”), che è necessaria per tutti i servizi mobile in 5G, il nuovo standard di connettività mobile.

Requisiti richiesti

Il passaggio da MPEG-2 a MPEG-4 è già avvenuto ieri, e da oggi in poi avremo la possibilità di visualizzare i canali del digitale terrestre, nei casi in cui siamo in possesso di un decoder compatibile con il nuovo standard recentemente introdotto o, in alternativa, di una smart TV di ultima generazione (acquistata possibilmente nel corso degli ultimi 10 anni).

Ricordatevi che spesso è utile, in questi casi, una nuova sintonizzazione (anche in modalità automatica) dei canali, così da vedere tutti i canali HD attualmente disponibili.

Purtroppo ad oggi non è disponibile nessun bonus per l’acquisto di una TV, che è recentemente terminato lo scorso 12 novembre. Non ci resta che attendere i prossimi mesi, sperando nell’introduzione di un nuovo bonus a cui poter accedere.