Michelle Hunziker non si nasconde più: “fatica a pagare l’affitto a fine mese”

Michelle Hunziker è sempre di più al centro della cronaca italiana, sia per la futura nascita del primo nipotino, sia per le questioni personali. Questa volta esce allo scoperto qualcosa riguardo la situazione economica.

Michelle Yvonne Hunziker è una conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella di origini svizzere ma con la cittadinanza italiana da anni. La donna ha un fascino che la accompagna da sempre, oggi ha 45 anni ed è quotidianamente esposta alla critica italiana.

La carriera di Michelle inizia nel 1994, quando appare dietro gli schermi televisivi per ‘Buona Domenica’, partecipando per il ruolo di ‘Miss Buona Domenica’. Successivamente la sua carriera decolla quando presenta il programma su Italia 1 ‘Colpo di fulmine’. Michelle parteciperà a molti programmi ma il suo vero successo e il massimo della sua notorietà arriva quando si fidanza con il cantante italiano Eros Ramazzotti.

Eros e Michelle restano insieme dal 1998 al 2009 in quel periodo Michelle appariva spesso nei video musicali dell’uomo ed era il soggetto delle canzoni che lui scriveva. La coppia ha ancora un bellissimo rapporto e ad unirli c’è la figlia 26enne Aurora che a breve partorirà il suo primo genito.

Michelle è attualmente al centro del gossip italiano a causa della separazione con l’ultimo marito Tomaso Trussardi, con l’uomo ha due figli Sole e Celeste. In una recente intervista televisiva a ‘Le Iene’, la conduttrice ha dato informazioni sulla sua vita privata che non ci saremmo mai aspettati.

La famiglia molto umile di Michelle

Michelle Hunziker è stata intervistata a ‘Le Iene’ con accanto il cantante rapper italiano J-Ax. L’uomo oggi ha 50 anni e racconta alla telecamera che la sua famiglia stava abbastanza bene, “non mi è mai mancato nulla”, dice. Diversa è la dichiarazione di Michelle.

L’ex show girl, prende la parola dopo la risposta di J-Ax e diversamente racconta: “Eravamo una famiglia molto umile. Vivevamo nelle case popolari in svizzera. Mia mamma faceva fatica a pagare l’affitto a fine mese”, dice con un sorriso finale. In pochi sapevano le origini della donna, ci saremmo aspettati che diversamente vivesse in una bella casa accogliente nel Canton Ticino, mai avremmo immaginato che provenisse dalle case popolari.

Oggi Michelle Hunziker ha avuto la sua rivincita e questa è la conferma che niente è impossibile e possiamo credere e lottare per ciò che desideriamo di più. La donna, determinata e incredibilmente forte è di sicuro un esempio da seguire.