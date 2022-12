Bonus decoder, per gli over 70 una bellissima notizia: sotto questa soglia di reddito la fornitura è gratuita

Avete cambiato la vostra vecchia TV? Da domani arriva lo switch-off. Non avete fatto in tempo a sostituirla , c’è ancora una speranza, se hai sopra i 70 e questo reddito.

Oggi è l’ultimo giorno per la tua vecchia televisione, da oggi 21 dicembre avverrà il passaggio al nuovo digitale terreste. Solo chi possiede dispositivi compatibili con lo standard DVB-T2 potrà vedere ancora le reti televisive nazionali e locali.

Con lo switch-off saluteremo la vecchia codifica Mpeg-2, i canali TV che non trasmettono in HD verranno spenti. Solo i canali che trasmetteranno in alta definizione rimarranno in onda, perciò è fondamentale avere un televisore compatibile con il nuovo formato.

Chi si è mosso in tempo a sostituire la sua vecchia TV con un nuovo modello compatibile, non si deve preoccupare per lo switch-off di domani. Invece, chi non ha fatto in tempo non potrà neanche più accedere ai bonus dedicati per la sostituzione dei televisori, ma se hai più di 70 anni c’è ancora speranza.

Bonus ancora disponibili?

Da tempo si era annunciato l’arrivo dello switch-off, in molti si sono preparati nel sostituire le loro vecchie televisioni con nuovi modelli più performati e combattibili con il nuovo standard DVB-T2. Il passaggio al nuovo digitale terreste permetterà la visione dei soli canali che trasmettono in HD, tutti gli altri saranno rimossi.

Per i più insicuri che non sono certi al 100% che la propria TV sarà pronta per domani, potete testare se il nuovo formato è compatibile. Prendete il telecomando e digitate il canale 200, a questo punto se sullo schermo esce la scritta “Test HEVC Main10” vuol dire che è compatibile.

In questi mesi abbiamo potuto approfittare dei bonus dedicati all’acquisto di nuovi televisori compatibili con il nuovo standard. Adesso non è possibile usufruire di questi bonus, già dal 12 novembre sono esauriti i fondi messi a disposizione dal governo. La stessa piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per il rilascio dei bonus, è stata chiusa.

I più anziani che non riusciti in tempo a cambiare i propri televisori, non devono rassegnarsi. Un bonus ancora rimasto attivo è “decoder a domicilio”. Assieme alla collaborazione con le Poste Italiane, saranno consegnati a casa i nuovi decoder che permetteranno la visione dei canali ad alta definizione. Questo bonus, però, è disponibile solo per chi ha:

• Un età superiore ai 70 anni.

• Una pensione non superiore ai 20.000 euro.

• Titolari di un abbonamento radiotelevisivo ( canone Rai).