Anna Tatangelo, la confessione epocale: “mi sono rifatta…”

Anna Tatangelo è la bellissima cantante italiana amatissima dal pubblico. La donna ama condividere tutto con i suoi fan e questa volta ha raccontato qualcosa riguardo il suo aspetto che non ci immaginavamo.

Anna Tatangelo è una cantante e conduttrice televisiva italiana, la donna è classe 1987. E’ ammirata da moltissimi italiani sia per il suo talento che per la sua bellezza che lascia sempre tutti a bocca aperta.

La Tatangelo è nata a Sora ma per diversi motivi legati alla sua carriera si è spostata all’interno del Bel Paese diverse volte. I suoi esordi iniziano nei primi anni 2000, dopo la sua vittoria a Sanremo Giovani, quando ha avuto una carriera in salita rapida, una carriera che dal 2001 è ancora attiva e brillante. La cantante ha inciso più di cento canzoni, componendo otto album che in poco tempo hanno fatto un enorme successo portandola a fare tournè in ogni città italiana.

Anna non ha solo una vita da cantante ma ha anche condotto diversi programmi televisivi, tra i più noti ci sono ‘Sanremo’, ‘X-Factor’, ‘Ballando con le stelle’, ‘Miss Italia 2012′ e anche alcuni ‘Capodanno con Gigi D’Alessio’. La Tatangelo, infatti, ha avuto una lunga relazione con il cantautore napoletano Gigi D’Alessio, i due hanno avuto un figlio insieme, Andrea che oggi ha 12 anni.

Dopo la separazione con Gigi D’Alessio, la Tatangelo sembra abbia iniziato una relazione con il cantante – sempre napoletano – Livio Cori, classe 1990. Oggi è una donna felice e lo racconta in un’intervista a le ‘Belve‘, durante la quale dichiara un dettaglio del suo aspetto.

Anna e la dichiarazione sul suo corpo

Anna Tatangelo è stata da poco ospite e intervistata a le ‘Belve‘, programma condotto da Francesca Fagnani su Rai 2. La conduttrice azzarda a chiederle come vada la sua vita e si sofferma sul lato sentimentale, Anna le risponde che ora è serena e felice, vuole viversi le cose con calma e godersele, si rifiuta di fare nomi.

La cantante non ha voluto dare molte indicazioni riguardo la sua vita privata ma ha rivelato un dettaglio che non ci saremmo aspettati riguardo il suo aspetto fisico. Anna Tatangelo ha detto: “Io stavo bene e mi sono rifatta le t*tte” con immensa sincerità dice che per lei è una cosa normale e aggiunge “basta con queste discriminazioni che chi si rifà non sta bene con se stessa”.

La cantante è molto apprezzata sui social dove si mostra senza alcun filtro, sempre mozza fiato, essersi rifatta e sentirselo chiedere o accusare per averlo fatto, per lei non è un problema: è stata una sua decisione e ne va fiera.