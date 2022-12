WhatsApp, se devi disinstallarlo non fare questo errore I Butti via un sacco di tempo e perdi tutto

Fai attenzione quando disinstalli WhatsApp, potresti perdere tutto. Scopri come recuperare le chat e foto dopo la disinstallazione dell’app.

Sarà anche l’app di messagistica più utilizzata al mondo, ma non tutti la preferiscono. WhatsApp nonostante la sua popolarità, le sue funzioni non soddisfano tutti gli utenti che preferiscono utilizzare altre app. Perciò c’è chi la disinstalla.

Forse, anche a voi vi sarà capitato che per sbaglio, mentre cercavate di pulire la memoria del vostro telefono, di eliminare per errore WhatsApp. Cosa succede al nostro account dopo la distillazione? Molti pensano che una volta eliminata l’app anche l’account in automatico si eliminerà, invece non è così.

Se avete disinstallato WhatsApp dal vostro telefono, dovete sapere che il vostro account risulta ancora registrato sull’app. Perciò niente è perduto, è ancora possibile recuperare vostri messaggi e tutte le foto e video delle chat, vediamo come fare.

Come recuperare le chat e i file

Disinstallare WhatsApp dalla memoria del nostro telefono non comporta in automatico l’eliminazione dell’account. Anche dopo la disinstallazione è possibile recuperare il profilo con tutte le nostre conservazioni e file condivisi nelle chat. Esiste pur sempre il modo di recuperate tutto.

Dopo la disinstallazione i nostri messaggi sono ancora salvati sui server dell’app, basta poco per recuperarli. Durante la fase di reinstallazione, dovete selezionare l’opzione di ripristino dei dati. Se l’applicazione non dovrebbe darvi questa opzione, riprovate ad disinstallarla di nuovo e scaricarla nuovamente.

La regola vale anche per i gruppi WhatsApp, anche se vi siete eliminati l’app siete ancora salvati come membri di un gruppo. Questo significa che quando la reinstallate l’app, troverete i vostri gruppi e interagire di nuovo con gli altri membri.

Diversamente a quello che pensano tutti, i contenuti multimediali sono i più facili da recuperare. Innanzitutto, i file come le foto vengono di solito già salvati nel telefono (esempio nella galleria). Se non è cosi, potete recuperarli cercando la cartella WhatsApp nei file archiviati, almeno per chi ha uno smartphone Android. Per chi, invece, possiede un iPhone può cercare nel Cloud i contenuti scaricati dall’app.

Una volta che avrete reinstallato l’applicazione ritroverete le impostazioni come le avete lasciate. Anche i contati rimangono invariati, se ad esempio avete bloccato una persona rimarrà ancora nella lista dei bloccati.

Account eliminato

Le cose cambiano invece se avete eliminato l’account WhatsApp. L’app da tempo di 90 giorni per ripesarci in caso contrario, dopo sti giorni i vostri dati saranno eliminati definitamente. Nonostante prima di questi giorni i dati sono ancora salvati, non potete accedervi, solo per motivi legali (casi di frode o truffa).

L’eliminazione dell’account comporta:

• Eliminazione da tutti i gruppi .

• Cronologia chat eliminata.

• Backup WhatsApp su iCloud e Google Drive eliminate.

• Nessun accesso al account.