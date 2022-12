Caro energia, prova a riscaldare casa in questo modo: con una manciata di euro ti dimentichi del freddo

È tempo di crisi per tutta l’Europa, dove il caro energia sta letteralmente spopolando in tutto il continente, e si prospettano mesi autunnali e invernali veramente difficili.

Questo a causa dei conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno inevitabilmente portato ad un rialzo mai visto prima dei costi delle materie prime e dell’energia (sia elettrica che gas metano), riflettendosi conseguentemente in un aumento delle bollette mensili.

Nonostante tutti gli aiuti che sono arrivati dal governo italiano (così come anche di altri governi), come ad esempio il bonus energia da 150 euro detraibile direttamente dal costo delle bollette così come le agevolazioni fiscali per chiunque acquista un nuovo elettrodomestico entro la fine dell’anno corrente, numerose famiglie rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono a sostenere il peso di bollette dell’energia così ingenti.

In particolar modo nel corso di questi mesi autunnali e invernali una delle voci che consumano sicuramente di più è quella del riscaldamento, tra caldaie, termosifoni, scaldabagno e ancora costantemente in utilizzo per riscaldare in maniera adeguata ed efficiente i nostri ambienti di casa.

È proprio qui che vengono in aiuto i nostri consigli che vi daremo oggi, in modo tale da consumare meno e conseguentemente risparmiare sulle bollette dell’energia che arriveranno nei prossimi mesi.

Come fare

È infatti possibile trasformare una comunissima bombola del gas in una stufa in grado di generare il calore: all’interno della bombola infatti potranno alloggiare senza problemi la legna e il fuoco, e avremo la possibilità di inserire una finestrella (possibilmente forata, di modo da far passare il calore in maniera più efficace) che potrà essere rispettivamente chiusa o aperta, a bisogno.

Nella parte superiore della bombola in questione è necessario praticare un ulteriore foro: in questo caso esso fungerà da valvola di sfogo, da cui poi potrà ovviamente fuoriuscire il fumo derivante dalla combustione della legna a contatto con il fuoco. È possibile anche ridipingere la stufa, in modo tale da renderla anche più appetibile esteticamente parlando. È possibile adagiare anche alcuni legnetti in prossimità del fondo della bombola stessa, che potranno essere accesi mediante l’utilizzo della diavolina, così da appiccare il fuoco. Questo sarà a tutti gli effetti una sorta di mini-camino, che consentirà di riscaldare adeguatamente un piccolo ambiente di casa risparmiando energia.

Per realizzare la bombola, è preferibile rivolgersi a qualche tecnico esperto in grado di operare i dovuti fori per il suo funzionamento.