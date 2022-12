WhatsApp, con questo trucco puoi bloccare qualcuno e lui non lo saprà mai I Ti liberi dallo scocciatore senza litigare

Nel corso degli ultimi dieci anni senz’ombra di dubbio uno dei cambiamenti e progressi tecnologici più importanti è rappresentato dal mondo degli smartphone, con il lancio di numerosissimi modelli che ben rispondono alle esigenze di ogni utente, ben adattandosi alle sue richieste e soprattutto con un occhio di riguardo per l’aspetto economico.

Parallelamente a questo abbiamo assistito al boom della messaggistica istantanea, che fa uso di internet e che ha in un certo senso approfittato proprio del successo degli smartphone per farsi strada, diventando alcune delle applicazioni tutt’oggi più utilizzate al mondo.

Stiamo parlando chiaramente di app (o applicazioni, che dir si voglia) come ad esempio WhatsApp (che ha ormai abbondantemente superato il miliardo di utenti in tutto il mondo), diventando la numero uno in termini di download, così come Telegram, che ha fatto proprio del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza principale, guadagnandosi la sua bella fetta d’utenza, con milioni e milioni di utenti in continua crescita nei mesi a venire.

Quest’oggi in particolare ci focalizzeremo su WhatsApp, e vi illustreremo nella fattispecie un trucco utile per bloccare qualcuno senza che quest’ultimo lo sappia: scopriamo insieme come si fa!

Ci capita spesso ad esempio che abbiamo intenzione di bloccare una determinata persona che non ci sta molto simpatica, ma non ne abbiamo effettivamente le possibilità, in quanto magari sono persone che conosciamo bene, o eventualmente famigliari, che non è possibile cancellare dalla propria vita. È proprio in questo caso che viene in aiuto il nostro trucco, grazie al quale possiamo mettere in “stand-by” queste persone senza che neanche se ne accorgano.

I dettagli del trucchetto

In questo caso non è previsto l’utilizzo di software esterni o app di terze parti, ma tutto sta nell’utilizzo della funzione “Archivia chat“, presente all’interno della stessa app di WhatsApp.

Sappiamo bene infatti come qualsiasi nostra conversazione all’interno di WhatsApp possa essere tranquillamente messa in archivio, di modo che non avremo più la chat visibile all’interno della nostra schermata principale. L’archiviazione rappresenta in un certo senso una funzione di blocco “light” dell’app stessa, in quanto non bloccheremo a tutti gli effetti quella persona, ma semplicemente la chat sarà archiviata, seppur raggiungibile in ogni momento semplicemente scorrendo verso in basso.

Nel caso in cui cambiassimo idea a tal proposito, tornare allo stato di prima è molto semplice, dato che è presente la funzione “Estrai” per poter estrarre la chat in questione dall’archiviazione, e riportarla di conseguenza sulla schermata principale delle nostre conversazioni.