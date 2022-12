Termosifoni, il trucchetto del sapone di marsiglia per tenerli sempre “”in salute”” I Se fai manutenzione risparmi in bolletta

Son tempi senz’ombra di dubbio duri per tutta quanta l’Europa, che è praticamente stata messa in ginocchio dal caro energia.

La situazione è drammaticamente peggiorata a causa dei recenti conflitti che hanno colpito l’Ucraina, in particolar modo a partire dai primi mesi del 2022, portando inevitabilmente ad un rialzo sia delle materie prime (soprattutto a livello del settore alimentare) che dell’energia, sia essa elettrica che del gas a metano.

Tutto questo si è riflettuto ovviamente in un rialzo mai visto prima dei costi delle bollette mensili dell’energia, che sono aumentati moltissimo negli ultimi mesi. Si stima, in base ad alcuni studi recenti, che il costo delle bollette sarebbe aumentato addirittura del 50% rispetto alle corrispettive bollette dell’anno immediatamente precedente.

Chiaramente nonostante tutti gli aiuti che sono fortunatamente arrivati da parte del governo italiano (oltre che tedesco e di tanti altri stati europei), come ad esempio il bonus energia da bene 150 euro e tutte le agevolazioni fiscali per l’acquisto di nuovi elettrodomestici, numerosissime famiglie italiane rischiano ormai di andare incontro alla soglia di povertà, dato che è diventato insostenibile pagare bollette così ingenti.

Una delle voci più importanti quando si parla di consumi a livello dell’ambiente domestico è il riscaldamento, con elettrodomestici come termosifoni, caldaie, scaldabagno e via dicendo. È bene effettuare però una precisa e attenta manutenzione dei termosifoni, in modo tale da non comprometterne la funzionalità. Ma come è possibile? Si può miracolosamente con l’aiuto del sapone di Marsiglia, scopriamo come!

Consigli utili

Il sapone di Marsiglia è veramente essenziale nella manutenzione del termosifone, in quanto esso stesso è in grado di eliminare efficacemente la ruggine che si è formata ed è presente proprio sulla superficie del radiatore. Basterà in questo caso riempire di sapone di Marsiglia una spugnetta (anche quella che utilizziamo comunemente per il lavaggio dei nostri piatti), in modo tale da. Oltre a questo, il sapone di Marsiglia è caratterizzato da un profumo davvero buono, che restituirà un piacevole e accogliente ambiente alla nostra abitazione domestica, dal momento che poi l’aria calda si diffonderà in tutti gli ambienti di casa nostra proprio all’emissione di calore da parte del termosifone.

Ricordatevi infine di spolverare i termosifoni, attraverso l’utilizzo di un panno imbevuto d’acqua calda e del sapone di Marsiglia, andandolo a passare su tutta la superficie del termosifone, in modo da pulirlo completamente.

Il sapone di Marsiglia è infine utile per rimuovere le macchie presenti sulla superficie, che spesso e volentieri si formano col tempo.