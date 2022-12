Stufa a pellet, rimuovi lo sporco dalla candeletta in un batter d’occhio I Il trucchetto è super efficace

Durante questi freddi mesi autunnali, complice il rincaro energia (derivante dai recenti conflitti verificatisi in Ucraina), numerosi italiani e più in generale gli europei stanno correndo ai ripari, cercando delle soluzioni alternative alla classica caldaia per il riscaldamento.

Sappiamo bene infatti quanto il riscaldamento sia senz’ombra di dubbio una delle voci più alte tra tutti i consumi all’interno dell’ambiente domestico, tra termosifoni, caldaie, termostato, scaldabagno e via dicendo.

È per questo che vengono in aiuti fonti alternative d’energia da biomassa, come ad esempio la stufa a pellet, che consente un buon risparmio, soprattutto se a lungo termine. È però bene tenere pulita la stufa a pellet: quest’oggi abbiamo quindi deciso di fornirvi alcuni consigli e accorgimenti utili per tenere pulita la vostra stufa a pellet, in modo da preservarne il corretto funzionamento.

In particolare è necessario pulire con estrema cura la candelotti della stufa a pellet, in quanto così facendo si potrà aumentare di molto la sua resa in termini energetici e di temperatura, oltre che ad avere un’accensione della stufa stessa più facilitata.

Ecco quindi che vi guideremo passo passo nella manutenzione di questa componente, con un focus in particolare per le procedure di sicurezza, dato che si tratta di una parte delicata.

Come pulire la candeletta

Oltre alla performance della stufa stessa, la corretta pulizia della candeletta evita di incorrere in problematiche di funzionalità nei mesi a venire, e quindi in questo caso è fondamentale attutare tutte le procedure di pulizia necessarie al suo corretto funzionamento, in particolar modo come adesso che ci stiamo avvicinando a passo sempre più serrato verso l’inverno, stagione in cui è fondamentale il riscaldamento dell’ambiente domestico. Nel caso in cui non venga pulita con frequenza e cura, infatti, possono depositarsi detriti e polvere al suo interno, quindi dobbiamo procedere alla pulizia con la massima cautela, per evitare che si danneggi in maniera irreparabile.

La polvere può eventualmente accumularsi andando anche a rovinare la funzionalità della stufa a pellet stesa. Il primo passo che dobbiamo fare per la pulizia della candeletta è quello di scollegare l’alimentazione dalla stufa, in modo da evitare a tutti i costi spiacevoli inconvenienti. Arrivati a questo punto potremo finalmente procedere con la pulizia della candelotti, aiutandoci possibilmente con una spazzola di ferro (o meglio ancora di ottone o rame, più delicate), così da rimuovere ogni traccia di incrostazioni presente sulla superficie della candeletta stessa.

Ricordatevi infine di utilizzare sempre i guanti nel corso della pulizia della candeletta, in modo tale da evitare di sporcarsi in maniera eccessiva, data la sporcizia che si annida al suo interno.