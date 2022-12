Forno, fai sparire i cattivi odori con un trucchetto semplicissimo: questo ingrediente è una svolta assoluta

I cattivi odori appestano tutta casa, non sai mai come eliminarli? Scopri come questo semplice ingrediente renderà il forno bello pulito e profumato.

Pulire i nostri elettrodomestici è compito importante per avere una casa pulita e ben igienizzata, soprattutto se gli utilizziamo per cucinare. Ci affidiamo spesso al uso di prodotti chimici per la pulizia , ma non sono gli unici a fare effetto.

A volte per pulire casa ci bastano veramente pochi ingredienti naturali. Infatti, quando ci capita di dover pulire il forno ci risulta difficile eliminare i cattivi odori al suo interno, il segreto sono le foglie di alloro.

Le foglie di questa pianta sprigionano un forte odore che risulta molto gradevole al nostro naso. Oltre a possedere un buon odore, ha diverse proprietà che ci possono essere molto utili nella nostra vita quotidiana. Scopriamo assieme quali sono e come ci aiutano a pulire il forno.

Foglie e agrumi

Quando si pensa alla pianta d’alloro ci viene subito in mente le tipiche corone che indossano i laureati, ma è conosciuta anche per altro. Questa pianta tipica della macchia mediterranea possiede un ottimo odore e le sue foglie hanno diverse proprietà benefiche.

In cucina le foglie sono perfette per accompagnare piatti a base di carne, risotti e zuppe. Le foglie sono utili anche per alleviare malanni stagionali, come raffreddore e influenza, o disturbi intestinali. In casa può diventare un ottimo alleato nella guerra contro lo sporco.

Il suo odore forte e aromatico è ideale per coprire odori più sgradevoli al nostro naso, perciò viene raccomandato di utilizzare le foglie d’alloro per i eliminare cattivi odori. Se il vostro forno emana un brutto odore, segui questi passaggi:

• Pulisci il forno con un detergente sgrassante.

• Spargi le foglie d’alloro sulla carta forno.

• Accendi il forno a 150° per 20 minuti.

Una volta che le foglie si saranno seccate, il profumo d’alloro avrà eliminato i cattivi odori e si propagherà anche per tutta la casa.

Se in giardino non hai una pianta d’alloro o in casa non hai neanche una foglia, non ti preoccupare, esistono delle alternative. Infatti potete sostituire le foglie con degli agrumi, come arance e mandarini:

• Taglia le bucce dall’arancia (o da qualsiasi altro agrume che hai).

• Posiziona le bucce nel forno sopra a un pezzo di foglio s’alluminio

• Accendi il forno a 200° gradi per 15 minuti.

Anche qui, una volta seccate le bucce ti basterà aprire il forno per ritrovarti immerso nel profumo di agrumi in tutta la casa.