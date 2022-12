PostePay e Bancoposta, black out totale per i servizi telematici: tutte le app fuori servizio | Ecco la situazione attuale

Nel corso degli ultimi 10 anni, il mondo degli smartphone come ben sappiamo ha letteralmente conosciuto il suo boom, proponendo modelli adatti a tutte le fasce d’età e per i diversi target, ben adattandosi ad ogni tipologia di cliente finale.

Conseguente al boom degli smartphone è stato il diffondersi delle applicazioni (o più comunemente app) che sono utili per qualsiasi cosa, dal controllare il nostro percorso, prenotare un hotel o un aereo, ordinare cibo a domicilio e ancora via dicendo.

Al giorno d’oggi poi si è sempre più diffuso tra i clienti la cosiddetta modalità home banking, che permette ai clienti di alcune banche (ormai praticamente tutte, al giorno d’oggi) di consultare lo stato del proprio corrente ed effettuare operazioni di pagamento vere e proprie in modo semplice e veloce dal proprio smartphone, senza alcun tipo di problema.

Purtroppo nel corso delle ultime ore si sono verificati alcuni problemi con Poste Italiane, in quanto è stato registrato un black out totale per quanto riguarda l’utilizzo di tutti i servizi telematici, andando a comprendere rispettivamente PostePay (la celebre carta di debito di Poste Italiane usata da migliaia di persone) e il servizio Bancoposta.

Numerosissimi utenti infatti hanno prontamente segnalato il malfunzionamento di entrambi i servizi, dal momento che non riuscivano ad accedervi, ricevendo al contempo alcuni messaggi di errore come risposta. Il tutto sarebbe iniziato rispettivamente a partire dallo scorso 15 dicembre (di mattina presto, indicativamente verso le 9), e ad oggi non ci sono purtroppo miglioramenti in tal senso.

Resoconto della situazione

Ad essere colpite, inoltre, non sono solo le app dei rispettivi servizi, ma anche le loro versioni web, che riportano lo stesso tipo di errore. L’unico servizio al momento disponibile e non andato offline rimane PosteID, cui sia può prontamente accedere mediante inserimento del proprio SPID.

Nella fattispecie i messaggi d’errore rimanderebbero ad alcuni errori generici di collegamento ai server di Poste Italiane, o eventualmente un errore di connessione che andrebbe ad interessare l’utente. L’errore compare utilzzando ogni modalità d’accesso, sia tramite PosteID, che con le proprie credenziali, e perfino con il riconoscimento biometrico (tramite FaceID o impronte digitali, per intenderci). È una situazione davvero gravosa e pesante che speriamo possa risolversi nel minor tempo possibile, dati i disagi che ne stanno derivando.

Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da parte di Poste Italiane, eventualmente attraverso l’uscita di una comunicazione o un comunicato stampa, che arriverà nel corso dei prossimi giorni.