Mara Venier, la tragedia improvvisa: “Un grande dolore”

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La conduttrice si fa voler bene da ogni spettatore, condivide con i fan dolori e gioie come ha fatto poche ore fa sul social.

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è una conduttrice televisiva molto nota, attrice, opinionista ed ex modella italiana, amata da tutti gli spettatori italiani per i suoi modi ‘famigliari’, infatti per la televisione italiana lei è ‘Zia Mara’.

La Venier oggi ha 72 anni e li porta benissimo sotto ogni punto di vista, sopratutto per la grinta che ogni giorno e ogni volta che appare dietro alle telecamere dimostra e trasmette. La conduttrice è originaria di Venezia, città che ama, si è trasferita diverse volte per la sua carriera che ha preso forma negli anni ’80, dopo il successo come di attrice, è apparsa in televisione come conduttrice raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione su Rai 1 di Domenica in, che oggi presenta da quattordici stagioni.

La donna è innamorata da molti anni, dal 2006 è sposata con Nicola Carraro, l’uomo ha 80 anni. Carraro è un produttore cinematografico ed editore italiano. Mara ha due figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, la conduttrice è nonna e ama passare il tempo con la sua famiglia, dedicando loro tutto il tempo disponibile quando non lavora.

Poche ore fa Mara ha condiviso con i fan un dolore che l’ha coinvolta. Ha condiviso un video e ha dato l’ultimo saluto ad un suo caro amico.

“Rimarrai sempre nel cuore”

Mara Venier pochissime ore fa ha ricevuto la triste notizia: la perdita di un caro amico. L’uomo è un personaggio noto, parliamo di Sinisa Mihajlovic. L’uomo era un calciatore e allenatore serbo, classe 1969. Purtroppo tutto il mondo del calcio – e non solo – è a lutto per la grande perdita.

Sinisa ha lasciato una moglie e sei figli improvvisamente, a soli 53 anni. La causa è una malattia scoperta mentre giocava a padel, nel 2019 ha scoperto di avere la leucemia mieloide acuta. Mara ha pubblicato uno spezzone di un’intervista che tempo fa fece all’uomo e ha scritto: “Rimarrai sempre nel cuore di tutti noi caro Sinisa ….. un grande dolore …. un abbraccio ad Arianna e a tutta la famiglia”, taggando poi il profilo Instagram dell’uomo.”

I commenti sotto al post di Mara sono tantissimi cuori e commenti di saluto all’uomo che ha segnato la storia nel mondo del calcio e che ha sempre lottato per farcela, resterà sempre nel cuore di Mara e di tutti noi.