Imposta così la tua caldaia e il risparmio è assicurato, parola di esperto I In pochi lo sanno e spendono di più senza motivo

Ci troviamo ormai alla fine dell’autunno, e mancano sempre meno giorni alle festività natalizie e soprattutto all’arrivo a pieno titolo dell’inverno.

Di certo la situazione a livello dell’intera Europa non è delle più floride, con il rincaro dell’energia che si fa forte più che mai.

Questo è avvenuto in particolar modo dopo i recenti conflitti che si sono verificati in Ucraina, e hanno avuto una grande cassa di risonanza a livello di tutto il continente europeo. Nonostante tutti gli aiuti arrivati (grazie soprattutto al decreto Aiuti-bis e Aiuti-ter), come ad esempio il bonus energia da 150 euro e le detrazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, numerose famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che è diventato praticamente insostenibile sostenere pese così ingenti, soprattutto quando si tratta di famiglie monoreddito eventualmente composte da 4 o 5 membri al suo interno.

Senz’ombra di dubbio una delle voci più importanti a livello di consumi nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali è il riscaldamento, con tutti gli elettrodomestici che ne conseguono in questo periodo. Termosifoni, caldaie, scaldabagno, e chi ne ha più ne metta sono più attivi che mai durante questi mesi, in modo tale da garantire un adeguato riscaldamento e temperature idonee all’interno del nostro ambiente domestico. Ma come si può fare a riscaldarsi in questi tempi di crisi energetica, senza spendere un salasso? Scopriamolo insieme!

Quest’oggi in particolare vi forniremo alcuni trucchi e accorgimenti che riteniamo utili per consumare meno energia possibile, portando di riflesso a un cospicuo risparmio sulle bollette mensili. In particolare ci soffermeremo sulla caldaia, uno dei dispositivi senz’altro fondamentali quando si parla di riscaldamento e mesi invernali.

Accorgimenti utili

Uno dei primi consigli che vi sentiamo di dare è quello di prediligere una caldaia a condensazione combinata rispetto al modello tradizionale, la quale consente di avere sia il riscaldamento per tutto l’ambiente domestico, sia generare acqua calda sanitaria.

Un secondo consiglio che possiamo darvi è assicurarsi che la caldaia sia impostata nella modalità Eco, che permette per l’appunto di consumare meno energia, e conseguentemente risparmiare a lungo termine sulle prossime bollette mensili. Questa modalità Eco si trova praticamente sempre, in particolar modo nei modelli più recenti di nuova generazione, e quindi potete benissimo sfruttare il bonus erogato dal governo per acquistarne una.

Infine, vi suggeriamo di disattivare le impostazioni di pre-riscaldamento presenti sulla caldaia, così da abbassare ulteriormente i consumi energetici.