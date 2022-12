Ferro da stiro, con questo trucchetto risparmi corrente: è facilissimo e non costa nulla

Sono senz’ombra di dubbio mesi difficili da un punto di vista economico, sia per gli italiani che per i cittadini europei in generale.

Purtroppo i conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022 hanno impattato in maniera non indifferente sull’economia europea, causando un aumento sia dei costi delle materie prime (che hanno portato senza dubbio ad una consistente inflazione nel settore per alcuni prodotti), che sul costo dell’energia, sia essa elettrica che gas metano.

Ovviamente questo ha portato a sua volta ad un rialzo record dei costi delle bollette in tutta Europa, come mai non s’era visto prima: in base ad alcuni studi recenti, infatti, abbiamo registrato un aumento pari a circa il 50% rispetto al 2021, per quanto riguarda le bollette. Questa situazione ha chiaramente messo in ginocchio numerosissime famiglie italiane, che nonostante i grandi aiuti provenienti dal governo (come ad esempio il bonus energia da 150 euro e le agevolazioni fiscali per l’acquisto di un nuovo elettrodomestico di ultima generazione), rischiano continuamente di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non possono permettersi di pagare bollette così onerose.

È così che quest’oggi abbiamo deciso di darvi qualche trucchetto e accorgimento utile nella vita di tutti i giorni, in modo tale da consumare meno energia possibile, e di riflesso risparmiare sulle prossime bollette dell’energia che vi arriveranno a casa.

In particolare oggi ci focalizzeremo su uno degli elettrodomestici senz’ombra di dubbio più utilizzati: stiamo parlando ovviamente del ferro da stiro, che viene usato quotidianamente da tutti per stirare i propri indumenti una volta lavati e asciugati. Scopriamo insieme il trucco migliore per risparmiare!

Consigli utili

Il metodo per risparmiare consiste in questo caso nell’utilizzare un foglio d’alluminio, da usare in combinazione con il ferro da stiro. Questo ferro d’alluminio avrà la funzione di andare a trattenere il calore (generato ovviamente dal ferro da stiro e dal suo vapore acqueo che fuoriesce), e questo consentirà di stirare in modo molto più veloce rispetto al metodo tradizionale. Basterà quindi andare a ricoprire interamente l’asse da stiro, con alcuni pezzi di carta stagnola in alluminio.

Per quanto riguarda il lato posteriore bisognerà infatti utilizzare la parte riflettente della carta d’alluminio, per poi iniziare a questo punto a stirare.

È proprio il foglio d’alluminio stesso che consentirà di massimizzare il calore generato dal ferro da stiro, risparmiando così tempo per tutta la procedura. Riuscendo quindi a stirare in meno tempo rispetto che al passato, il risparmio sarà davvero consistente sulle bollette mensili dell’energia.