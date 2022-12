Amadeus, Il lutto arriva così: le immagini sono drammatiche

Amedeus è uno dei conduttori italiani più amati e seguiti. Mentre si prepara al Festival di Sanremo, riceve la notizia devastante. L’addio di Amedeus sui social.

Amadeus, dallo pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un conduttore televisivo, radiofonico, showman e disc jockey italiano molto amato da tutto il pubblico. L’uomo oggi ha 60 anni e la sua carriera come conduttore è ancora molto attiva e brillante, allo stesso modo la sua famiglia, ha due figli: Alice e Josè.

Il conduttore è originario di Ravenna, città in cui è cresciuto prima dell’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo. Amedeus diventa un personaggio noto negli anni ’80 quando lavora per Radio Deejay, negli anni successivi inizia a lavorare in Mediaset, divenendo in poco tempo un conduttore molto amato dal pubblico.

Un ruolo molto importante nel mondo dello spettacolo italiano ha avuto inizio nel 2020, quando ha iniziato ad essere il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per tre anni di seguito (2020, 2021 e 2022) ed è stato confermato negli stessi ruoli anche per i futuri Festival del 2023 e 2024. Tra poche settimane, ormai, vedremo Amedeus sul palco dell’Ariston.

Il conduttore è abbastanza attivo sui social, condivide il profilo Instagram con Giovanna Civitillo, la moglie – dal 2009 – e niente meno che ex showgirl e ballerina italiana. E’ proprio su Instagram che poche ore fa ha dato il suo ultimo saluto ad un amico.

Un ricordo di Amedeus

Amedeus ha pubblicato un video su Instagram, uno spezzone del programma che ha condotto “Soliti Ignoti”. Con lui, come partecipante, appare un uomo: Sinisa Mihajlovic.

L’uomo era un allenatore e calciatore serbo, oltre che un amico per Amedeus e molti altri personaggi noti. Sinisa è deceduto pochi giorni fa, il 16 dicembre a Roma, a causa della leucemia che dal 2019 non gli ha lasciato scampo. L’allenatore, a soli 53 anni ha lasciato una moglie Arianna, sei figli (ancora molto giovani) e tantissimi fan, tifosi e amici che lo hanno sostenuto negli ultimi anni. Amedeus e Sinisa appaiono sorridenti, divertiti e si scambiano sguardi complici, un rapporto amichevole e sincero. Il presentatore ha accompagnato il video con le parole: “Grande Sinisa” e un’emoji con un cuoricino rosso. Queste due parole sono poche ma dicono tantissimo.

Nei commenti si può leggere la tristezza e amarezza dei fan del calciatore e di chiunque lo conoscesse, perchè l’uomo era una bellissima persona e questo Amedeus lo sapeva bene e ce l’ha voluto ricordare con questo bellissimo post.