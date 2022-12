Tomaso Trussardi “dimentica definitivamente” Michelle Hunziker per la famosissima: giovane e bellissima

Tomaso Trussardi non sfugge al gossip italiano, è sempre stato al centro della cronaca. Ora che con Michelle Hunziker sembra essere finita davvero, lo è ancora di più. L’uomo sembra aver trovato un nuovo amore.

Tomaso Trussardi, nato a Bergamo nell’aprile del 1983, oggi ha 39 anni. L’uomo è l’ereditario e l’attuale proprietario della casa di moda italiana Trussardi, famosissima in tutto il mondo. Il marchio ha mercati situati in Italia, Stati Uniti e molti in Giappone.

Tomaso è sempre stato visto come un uomo colto e un abile imprenditore, ama il suo lavoro. La sua notorietà è aumentata nell’ambiente dello spettacolo italiano quando si è sposato con l’ex show girl Michelle Hunziker nel 2014. La donna era sposata con il cantante Eros Ramazzotti e a breve diventerà nonna, è sempre stata amata dal pubblico italiano e di conseguenza anche Tommaso. I due hanno due figlie Sole e Celeste Trussardi.

Trussardi è sotto l’occhio costante del gossip italiano a causa della recente separazione con Michelle, nonostante i due appaiano ancora insieme, sembra confermata la rottura. Probabilmente i due sono in buoni rapporti e per questo continuano a frequentarsi.

Molte sono le voci sui nuovi flirt di Tomaso ma è proprio lui a pubblicare sul suo profilo social il suo amore e ciò che, secondo il gossip gli ha fatto dimenticare Michelle Hunziker.

La nuova fiamma di Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi pubblica spesso sul suo profilo Instagram, è molto seguito e ama condividere con i fan alcuni dettagli della sua vita e dei suoi affari. Poche ore fa ha pubblicato una storia dove non appare solo. L’uomo è in compagnia del suo nuovo amore: è bellissima, giovane e molto ricercata da moltissimi uomini che possono permettersela: stiamo parlando di un’auto.

L’imprenditore ha sempre espresso la sua passione per le auto, in particolare sembra amare le auto firmate Porsche. La macchina in questione è un’auto di lusso, edizione limitata, a quanto pare molto costosa, quasi quanto la sua villa. In particolare, questa volta si tratta di una Porsche Super Classic, molto rara e difficile da reperire– ce ne sono solo 1250 esemplari – vale una fortuna, circa 291 mila euro. Tommaso ha mostrato ai suoi seguaci diversi video e scatti della sua nuova conquista, fiero di averla con se. Secondo molti, con questo ha dimenticato la separazione da Michelle Hunziker.

La sua passione per le auto di lusso non passa inosservata e tutti noi sogniamo di possedere almeno una delle auto di lusso che Tomaso ha in garage. Tra gli altri veicoli costosi che possiede ci sono due Porsche, una Cayman GT4, una 911 GT3 e una McLaren 720S.