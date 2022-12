Mantenere la casa al caldo, i trucchi dell’elettricista per farlo gratis I L’aiuto ti arriva dal bucato, ecco perché

Durante questi freddi mesi autunnali e invernali, il rincaro dell’energia si sta sentendo più che mai a livello di tutta l’Europa.

Sappiamo che il tutto è nato soprattutto a seguito dei recenti conflitti in Ucraina che si sono verificati a partire dai primi mesi del 2022, e che hanno portato inesorabilmente al rialzo sia delle materie prime (causando non pochi disagi per i rifornimenti alimentari), che dei costi dell’energia, sia essa elettrica che -soprattutto- del gas metano.

Di conseguenza si sono verificati dei cospicui aumenti delle bollette mensili dell’energia, che hanno portato non pochi grattacapi a livello di tutto il continente europeo. Nonostante infatti l’aiuto dei principali governi dell’Europa (in primis quello tedesco e quello italiano), con il bonus energia da 150 euro da detrarre sul costo delle bollette e le agevolazioni fiscali per l’acquisto di nuovi elettrodomestici, sempre più famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono più a permettersi di pagare bollette così onerose, soprattutto nel caso in cui percepiscano un solo reddito, all’interno magari di una famiglia composta da 4 o 5 membri.

Il problema diventa ancor più consistente quando si tratta del riscaldamento, che è praticamente essenziale nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali, con l’utilizzo rispettivamente di termosifoni, caldaie, scaldabagno per l’acqua e via dicendo, in modo tale da rendere un’adeguata temperatura all’interno dell’ambiente domestico.

È per questo quindi che oggi vi forniremo in particolare una serie di trucchetti e accorgimenti utili per mantenere la vostra abitazione al caldo, consumando meno energia possibile e conseguentemente risparmiando sulle prossime bollette mensili dell’energia da pagare.

Consigli utili

Innanzitutto il primo consiglio riguarda il termostato, in particolare la temperatura raccomandata all’interno dell’ambiente domestico. Secondo il parere di un elettricista britannico, la temperatura ideale in casa dovrebbe essere compresa a cavallo tra i 18 e i 21 gradi, raggiungendo un buon compromesso tra il riscaldamento e il risparmio energetico.

Un altro consiglio riguarda invece i panni da asciugare, in cui si raccomanda di asciugarli all’interno dell’abitazione, in modo tale da far ricircolare l’umidità e l’aria calda al suo interno.

A tal proposito, raccomandiamo infine di cercare di isolare il più possibile la propria abitazione domestica dagli spifferi (e qualsiasi via di fuga), dal momento che una casa ben isolata riesce a mantenere maggiormente un’adeguata temperatura, al contrario degli spifferi che invece consentono all’aria fredda di entrare, e sarà in questo caso più difficile riscaldare casa.