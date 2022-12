Loredana Lecciso, alla fine esce allo scoperto sulla verità della sua vita: “2 vite per…”

Loredana Lecciso è una donna molto apprezzata dal pubblico italiano, è conosciuta anche come la ex compagna di Albano e oggi racconta qualcosa di lei che non ci saremmo mai aspettati, parla di due vite.

Lorena Lecciso è una donna dello spettacolo italiano, la donna è pugliese, di Lecce, classe 1972. La sua professione è quella di giornalisa, diviene infatti, giornalista pubblicista nel 2001. Dopo, però essere stata criticata dall’Ordine dei Giornalisti per la sua notorietà acquisita col tempo, è stata radiata.

La sua carriera così si trasforma e lasciando il giornalismo, inizia a far parte a 360 gradi del mondo degli schermi. Negli anni due mila è stata protagonista di programmi come ‘I raccomandati’, ‘Domenica in’, ‘Buona domenica’ e ‘Striscia la notizia’. Nel 2007 parla pubblicamente del caso Corona, in quanto ritenuta persona informata sui fatti nel processo Vallettopoli contro Fabrizio. Lì ha negato di aver avuto a che fare con l’uomo ai fini di ottenere successo.

La donna dal 1993 al 1996 è stata sposata con Fabio Cazzato. Successivamente ha avuto una relazione con il cantante Albano Carrisi. Con l’uomo ha avuto due figli, Yasmine e Albano Jr. Oggi la donna sembra vivere una vita felice e perfetta con la sua famiglia e quotidianamente appaiono sui tabloid, al momento si parla del regalo che Albano ha progettato per lei.

Tra le notizie gossip, però, la donna ha recentemente partecipato ad un’intervista televisiva dove ha raccontato qualcosa di lei che non conoscevamo. Ecco cosa ha detto Loredana.

Loredana: “Ci vorrebbero due vite”

Loredana Lecciso è attiva sul suo social Instagram, dove ha riportato uno spezzone di una recente intervista che le è stata fatta in televisione. La donna si è aperta pubblicamente su un pensiero profondo che la tormenta e sostiene fermamente.

Loredana racconta il suo punto di vista sull’esperienza della vita, su come pensa sia giusto viverla al fine di non commettere gravi errori o imparare da questi per vivere meglio. Nel video che ha pubblicato, riporta il suo discorso dove dice: “Sai quando hai l’altra chance, l’altra carta, probabilmente la seconda l’avrei giocata in maniera differente per non commettere lo stesso errore”. Queste parole danno presupposti per pensare che la donna si sia pentita di alcune scelte fatte o errori commessi in passato. Oggi è felice nonostante due vite non si possano avere per poter vivere perfettamente la terza. Accompagnando il video postato, la Lecciso ha deciso di scrivere: “Ci vorrebbero due vite per vivere quella giusta…”, evidenziando il suo pensiero al riguardo.

I commenti dei fan e personaggi noti che conoscono la donna, sono tutti concordanti con il suo pensiero. C’è chi scrive che non ne basterebbero due di vite, ma tre. Una cosa è certa: se in questo momento stessimo vivendo la prima, seconda o terza vita non lo sapremo mai.