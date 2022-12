Google Pixel Fold, nuove foto del dispositivo pieghevole: dal design alla fotocamera, tutti i dettagli

Il progresso tecnologico è sempre in continuo aumento, e non si ferma praticamente mai. Questo avviene soprattutto nel mondo degli smartphone, che ha letteralmente spopolato e si espando nel corso degli ultimi dieci anni, proponendo sempre più modelli, in base alle esigenze di funzionalità del consumatore di turno.

Uno dei cambiamenti più innovativi nel campo degli smartphone consiste nei dispositivi pieghevoli, che attendevamo ormai da tempo e che ora, incredibilmente, sono davvero realtà e non più appannaggio di improbabili film di fantascienza.

I primi modelli usciti sono rispettivamente il Samsung Galazy Z Flip (per quanto riguarda gli smartphone in particolare) e il Samsung Galaxy Fold, che presenta dimensioni maggiori e si configura a cavallo tra uno smartphone e un tablet.

Quest’oggi in particolare vi parleremo di Google Pixel Fold, che rappresenta il nuovo modello di pieghevole secondo la compagnia americana. Scopriamone insieme tutti i dettagli e le caratteristiche tecniche.

Partiamo innanzitutto dal design, in cui l’elemento che maggiormente lo contraddistingue sono i tre sensori della fotocamera, con un modulo orientato orizzontalmente, esattamente come accade con l’altro modello di Google Pixel. La fotocamera frontale è posizionata sulla cornice, a destra, mentre per lo schermo esterno è all’interno di un foro, collocato nella parte superiore del display stesso.

Caratteristiche tecniche

In base alle indiscrezioni che sono arrivate dal celebre portale informatico OnLeaks, per quanto riguarda il display avremo uno schermo interno con 7.69 pollici, mentre invece 5.79 pollici per lo schermo che si trova sul lato esterno. Le misure di questo nuovo smartphone pieghevole, in particolare, saranno di 158.7 x 139.7 x 5.7 mm. Arriviamo poi al processore, in cui troviamo un Tensor G2 (ad altissime prestazioni, che assicurerà un’ottima potenza di calcolo dati i 2.85 GHz. A questo si aggiungono poi 12 GB di RAM, che conferiscono ulteriore potenza allo smartphone in questione.

Al momento non conosciamo ancora nessuna data d’uscita ufficiale, che non è stata comunicata da Google, ma siamo certi che arriverà verosimilmente nel secondo trimestre del prossimo anno, con un prezzo indicativo di 1800 euro, anche se chiaramente deve essere confermato. Le colorazioni al lancio saranno rispettivamente Silver e Black, a seconda dei gusti e delle preferenze dell’utente finale. Una delle caratteristiche più interessanti è anche la possibilità di supporto allo stilo, che conferisce interessanti modi di utilizzo del pieghevole in questione.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori informazioni aggiuntive da Google, che siamo certi arrivano attraverso il rilascio di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.