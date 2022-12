Elisabetta Canalis, in lingerie rossa fa morire i suoi fan: visione paradisiaca

La show girl italiana Elisabetta Canalis posta sul suo profilo alcune foto dove indossa nuovamente dell’intimo bellissimo. La donna è sempre più bella e ammirata.

Elisabetta Canalis è una show girl e attrice italiana, oggi ha 44 anni e possiamo affermare che se li porta benissimo. La donna è al centro della cronaca molto spesso e non solo nel nostro paese, a causa della sua ex relazione con un attore americano molto amato e noto, George Clooney.

Elisabetta e il completino rosso per Natale

Elisabetta Canalis è seguitissima sui social, in particolare su Instagram, dove condivide ogni dettaglio della sua vita privata. La donna è molto richiesta da importanti brand per pubblicizzare prodotti di diversa natura.

Tra queste aziende, ogni anno Intimissimi, marchio italiano di intimo, molto noto, manda alla donna completini e intimo da consigliare ai suoi fan. Ogni anno, per Natale, sponsorizza il marchio mostrandosi in intimo, suscitando a sua volta stupore. Quest’anno Elisabetta ci ha deliziati più volte con l’intimo sensuale, poco tempo fa con un video e questa volta con alcune foto, dove indossa un particolare completo rosso in pizzo. La donna scrive: “The magic time of holidays” , ovvero ‘Il magico momento delle vacanze’, taggando la pagine ufficiale di Intimissimi.

Come sempre Elisabetta appare bellissima, con un fisico scolpito e allenato, ancora una volta non dimostra affatto la sua età. I completini le donano moltissimo e come possiamo immaginare, hanno suscitato meraviglia agli occhi dei fan che le hanno fatto i complimenti e con ironia, ci sono stati alcuni utenti che hanno commentato in modo spinto il post della donna, che abituata non ci ha dato troppo peso. Intimissimi sicuramente venderà molto quest’anno, tutte in fondo vorremmo essere com Elisabetta.