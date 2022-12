Bollette della luce, cerca questo grafico: capire quelle informazioni ti farà risparmiare tantissimo I Svelato il trucco

Sicuramente l’Europa intera non sta passando proprio un bel periodo in termini di energia, a causa dei continui rincari che stanno purtroppo colpendo il continente.

Questo è avvenuto in particolar modo a causa dei conflitti che si sono succeduti in territorio ucraino a partire dai primi mesi del 2022 (da cui l’Europa dipende in gran parte per il rifornimento di energia), che hanno portato ad aumenti record e mai visti prima sia delle materie prime che dell’energia, elettrica e a gas metano.

Ciò ha portato conseguentemente all’aumento spropositato delle bollette mensili dell’energia, con prezzi che secondo alcune statistiche recenti hanno subito un rialzo pari al 50% rispetto a quello delle corrispettive bollette risalenti all’anno immediatamente precedente.

Nonostante tutti gli aiuti che sono arrivati grazie agli emendamenti da parte dei principali governi europei (come ad esempio quello tedesco e italiano), con bonus energia da 150 euro e agevolazioni fiscali per chiunque intenda acquistare nuovi elettrodomestici, numerosissime famiglie italiane rischiano purtroppo di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che non riescono a permettersi di pagare bollette così elevate, soprattutto nel caso in cui si tratta di una famiglia monoreddito, composta eventualmente da 4 o 5 membri.

Oggi quindi abbiamo deciso di darvi qualche dritta in modo tale da consumare meno energia elettrica possibile, e conseguentemente avere un risparmio cospicuo alla fine del mese. Uno dei punti fondamentali su cui andremo a concentrarci quest’oggi è il fatto che il costo dell’energia fornita dalle principali compagnie dell’energia, varia in base all’orario in cui effettivamente si consuma. Qualsiasi tariffa da contratto con le principali compagnie fornitrici, infatti, può essere rispettivamente monoraria (unico caso in cui non cambia a seconda dell’ora), bioraria e infine multioraria (da tre o più fasce).

Consigli utili

Il nostro consiglio, quindi, è ovviamente quello di cercare di utilizzare il più possibile i nostri elettrodomestici (come ad esempio la lavatrice per pulire i nostri indumenti, prima fra tutti) nel corso della fascia più economica possibile, così da risparmiare un bel po’ alla fine del mese.

La fascia 1 comprende rispettivamente i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, in particolare modo a partire dalle 8 fino ad arrivare alle 19. La seconda fascia oraria, molto più conveniente della prima, comprende gli stessi giorni lavorativi della prima, ma con la differenza che va dalle 7 alle 8 di mattina, oltre che dalle 19 alle 23, fino a comprendere anche il sabato, nel corso della giornata, dalle 7 alle 23.

Arriviamo infine alla terza e ultima fascia, la più conveniente tra tutte quelle messe a disposizione dal mercato libero: in questo caso si tratta della fascia notturna dal lunedì al sabato, in particolare modo nel periodo che va dalle 23 fino ale 7 di mattina, andando a includere anche la domenica e tutte le festività nazionali italiane.