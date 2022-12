Twitter Blue, con l’arrivo dell’aggiornamento cambia tutto: il servizio premium offre un fiume di novità

Cambiamenti in arrivo su Twitter, arriva il nuovo servizio premium. Per gli abbonati ci sono tantissime nuove funzioni inedite ed esclusive.

Con il cambio della direzione e il grande taglio ai dipendenti, su Twitter in questi mesi ne abbiamo visto di tutto e di più. Ma c’è qualcosa che in molti aspettavano sul social dell’uccellino blu, ovvero il nuovo servizio premium.

Si chiama Twitter Blue il nuovo servizio premium del social che offre tantissime nuove funzioni, esclusivi agli abbonati. Oltre ad avere delle funzioni inedite, gli abbonati potranno avere la propria spunta blu da sfoggiare sui propri profili.

Al momento il servizio è disponibile solo i alcuni paesi: Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda. In Italia purtroppo dobbiamo attendere ancora qualche mese, ma vendiamo già le funzioni e le novità che porta il nuovo servizio di Twitter.

Twitter Blue, nuove funzioni inedite

Dopo un lungo periodo piuttosto burrascoso, il social dell’uccellino blu vuole riscattarsi offrendo ai suoi utenti il nuovo servizio premium Twitter Blue. Il servizio a pagamento offre l’opportunità di accedere a nuovi funzioni esclusive agli abbonati.

Come suggerisce il nome, gli abbonati avranno a disposizione la spunta blu distintiva. Per non confondere con la classica spunta degli account verificati, Twitter cambia il sistema delle spunte: Spunta dorata per le aziende; Spunta grigia per gli account governativi.

La spunta blu non è l’unica funzione che hanno a disposizione gli abbonati, si avrà la possibilità di scrivere tweet più lunghi dei classici da 280 caratteri, fino a 4000 caratteri. Inoltre si può pubblicare video più lunghi ad alta risoluzione, da 1080p. Persino la molle delle pubblicità saranno ridotte, il 50% in meno.

Queste sono solo alcune delle funzioni che sappiamo fin ora, ancora non sono rese pubbliche tutte le funzioni di Twitter Blu. Forse Elon Musk vuole prima ancora testare l’interesse degli utenti di pagare un servizio del genere, o gli basta usufruire del social com’è adesso in maniera totalmente gratuita ?

Costi

La società sta ancora temporeggiando nel dichiarare pubblicamente tutte le funzioni esclusive di Twitter Blue. C’è chi pensa sia per un fatto della concorrenza, chi per motivi più legati alle quote in borsa e invece chi pensa sia solamente il prossimo grande piano di Elon Musk.

Tuttavia, Twitter non si è limitata nel dichiarare il costo del servizio premium. In un tweet la società ha dichiarato che il costo del abbonamento, almeno nei Stati Uniti, sia di 11 dollari al mese sui dispositivi iOS. Invece il prezzo è ridoto per la versione Web, ovvero solo 8 dollari al mese.