Oppo Band 2, lo smartwatch tanto atteso approda in Italia: scheda tecnica e prezzo

Durante questi ultimissimi anni, parallelamente al diffondersi sempre più capillare degli smartphone, anche gli smartwatch sono riusciti a dire la loro, diventando sempre più importanti e fondamentali all’interno del mercato mondiale, ed entrando gradualmente all’interno della vita di tutti i giorni dei consumatori.

Al momento sul mercato troviamo infatti i più disparati modelli, per andare a soddisfare le esigenze di tutti i clienti, tenendo come sempre un occhio di riguardo per l’aspetto economico. dall’Apple Watch al Samsung Galaxy Watch, ce n’è davvero per tutti i gusti.

In particolare nel corso della giornata di oggi, vi parleremo di un nuovo smartphone disponibile da pochissimo sul mercato italiano. La compagnia Oppo ha infatti recentemente annunciato la disponibilità su territorio italiano di Band 2, ovvero un bracciale fitness che era stato presentato circa 3 mesi fa. Parliamo in questo caso di un display da 1.57 pollici, piuttosto largo rispetto ai modelli concorrenti di smartband pensati appositamente per il fitness, ma collocandosi anzi in una via di mezzo a cavallo con gli smartwatch, fronteggiando il rivale di Xiaomi, lo Smart Band 7 Pro.

Innanzitutto presenta un sensore di movimento dotato di ben 6 assi cardinali. A questo si vanno ad aggiungere dei sensori di frequenza cardiaca (per controllare e monitorare attraverso l’app apposita il proprio battito cardiaco), oltre che un sensore per i livelli di saturazione del sangue. Una delle novità più importanti è l’introduzione della modalità tennis, che è in grado di riconoscere in completa autonomia i colpi, tracciando in questo modo delle sessioni di allenamento diversificate. Oltre a questo, ritroviamo altre funzionalità dedicate al jogging, che danno la possibilità anche in questo caso di allenarsi in maniera completa, andando a misurare e tenere sotto controllo tutti i propri parametri vitali, con suggerimenti sulla velocità da mantenere e la presenza di ben 13 percorsi diversificati. Altre funzioni utili Oltre a tutte le funzionalità dedicate all’allenamento e al fitness, è presente inoltre un utile tracciamento del sonno: questo smartband ibrido è in grado infatti di misurare il sonno articolato nelle sue varie fasi con estrema precisione e accuratezza, captando rispettivamente la fase di sonno leggero e la fase di sonno REM, oltre a tenere sempre monitorata la saturazione del sangue. Utile anche l’aggiunta di un promemoria per bere l’acqua, che vi permetterà di ricordarvi di idratarvi a cadenza regolare, a seconda delle pretese e delle esigenze del singolo utilizzatore. Buona anche l’autonomia dello smartband, dal momento che nonostante le non esigue dimensioni del display, Oppo Band 2 è in grado di raggiungere un’autonomia pari a ben 14 giorni.

Per chi fosse interessato all’acquisto, Oppo Band 2 è disponibile in colorazione Black nei principali negozi fisici ed e-commerce a soli 69.99 euro.