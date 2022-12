Modalità aereo, Android rivoluziona il modo di volare:ecco le nuove funzionalità

Senz’ombra di dubbio gli smartphone hanno conosciuto il loro boom nel corso degli ultimi 10 anni, andando a proporre sempre più modelli variegati (in termini di caratteristiche e funzionalità, ovviamente) adatti alle esigenze di tutti i consumatori, e sempre con un occhio di riguardo per l’aspetto economico, che ha la sua importanza.

A livello di smartphone, fondamentalmente abbiamo due sistemi operativi principali, che costituiscono quello che potremmo definire una sorta di “monopolio” a livello mobile: da una parte abbiamo infatti Apple con il suo iOS (sia su iPhone che su iPad), dall’altra invece numerosissimi marchi hanno Android.

In particolare sono in arrivo nuove funzionalità e caratteristiche per Android: scopriamole insieme nei loro dettagli!

Nonostante possa sembrare apparentemente piccola, la modifica realizzata da parte di Google è davvero sostanziale, e arriverà sottoforma di aggiornamento ai dispositivi più recenti che supportano Android. Parliamo nella fattispecie della modalità Aereo, e del suo relativo utilizzo. In particolare, attivando la modalità Wi-Fi nel corso del suo utilizzo, l’utente riceverà un messaggio in cui verrà avvisato dell’effettiva accensione del modulo Wi-Fi.

A partire quindi dalla prossima accensione della modalità Aereo, avremo la possibilità di mantenere attiva la connessione Wi-Fi in maniera completamente automatica, senza necessariamente premere il bottone apposito. Fino a poco fa, infatti, andando a selezionare la modalità Aereo, sia la modalità Bluetooth che il Wi-Fi erano disattivati. In passato invece era proprio Google a permettere l’accensione dei moduli Wi-Fi e Bluetooth, con uno scopo preciso: non scollegare in questo modo le cuffie bluetooth (o qualsiasi altro dispositivo , che altrimenti si dissocerebbero dal dispositivo in questione, magari mentre sta riproducendo un contenuto audiovisivo.

Nuove possibilità

Questo rappresenta un grosso passo in avanti, in quanto i passeggeri potranno connettersi ad esempio alla connessione Wi-Fi (presente nella gran parte degli aerei intercontinentali al giorno d’oggi) mantenendo contemporaneamente attiva la modalità Aereo, che permette di spegnere le antenne cellulari, evitando quindi di disturbare i radar dell’aeromobile stesso.

Basterà andare in questo caso in Impostazioni, per poi premere su “Rete e Internet“, e infine attivare la modalità aereo. Essa è facilmente raggiungibile anche partendo dalle impostazioni rapide, dove avremo la possibilità di scorrere verso la parte inferiore dello schermo per notare l’icona della modalità aereo, che potrà essere attivata o disattivata a discrezione dell’utente.

Non ci resta a questo punto che attendere quali saranno le prossime funzionalità salienti che verranno introdotte con i prossimi firmware di Android, di cui conosceremo maggiori dettagli nel corso delle prossime settimane o mesi.