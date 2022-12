Caldaia, quando si accende la spia rossa non hai alternativa: ecco la soluzione più immediata

Nel corso di questi mesi autunnali e invernali bisogna fare molta attenzione alle bollette mensili dell’energia, dato il rincaro energia che sta colpendo praticamente tutta quanta l’Europa.

Tutto questo si è verificato in particolar modo a causa dei continui conflitti che si sono susseguiti in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno inevitabilmente portato ad un aumento del costo dell’energia (elettrica e del gas a metano), che ovviamente si è riflettuto in un aumento generale dei costi delle bollette mensili dell’energia.

Una delle voci senz’ombra di dubbio più inflazionate e importanti per quanto riguarda i consumi dell’economia domestica è quello dei riscaldamenti, in particolar modo durante questi freddi mesi autunnali e invernali, in cui bisogna riscaldare adeguatamente i locali. È quindi qui che entrano in gioco elettrodomestici come i termosifoni, la caldaia e lo scaldabagno.

Quest’oggi in particolare ci focalizzeremo sulla caldaia, che è indubbiamente utilizzata in gran parte delle abitazioni degli italiani. Uno dei pericoli maggiormente rappresentati in tal senso è quello di una spia rossa, che è visibile spesso nella stragrande maggioranza degli elettrodomestici.

Spesso questa spia rossa che compare fa immediatamente pensare ad un guasto dell’elettrodomestico stesso, Il primo passo da compiere in questi casi è regolare chiaramente la caldaia: nel caso in cui non ci sono malfunzionamenti di sorta, il problema potrebbe essere riconducibile ad altro. Spesso infatti questa spia rossa può significare che la caldaia sia andata in blocco automatico: in altri casi, quelli eventualmente più gravi, potrebbe invece andare a rappresentare un problema più grave. In questo ultimo caso, è bene chiamare un idraulico esperto per la risoluzione di questo problema, in modo che intervenga in maniera specifica e consapevole.

Le possibili cause

Il blocco automatico in realtà ha una funzione ben precisa, ovvero quella di andare ad evitare incidenti e danni gravi che potrebbero eventualmente compromettere la caldaia stessa.

Ma quali sono effettivamente le cause che potrebbero far comparire questa fantomatica spia rossa sulla superficie della caldaia? Sono davvero numerose e variegate le possibili cause, come ad esempio una temperatura della caldaia troppo elevata. Fortunatamente le caldaia di nuova generazione hanno un sistema particolare, che permette l’autoregolazione della temperatura, ma può succedere purtroppo che questo sistema possa fallire, portando quindi a una temperatura dell’acqua eccessiva, con la successiva comparsa della spia rossa.

È proprio qui che la caldaia interviene con il blocco automatico, proprio per salvaguardare le persone che si trovino nelle vicinanze, nell’eventualità di portare a ustioni o scoppi improvvisi dell’apparecchio in questione.