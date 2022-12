WhatsApp, è il momento delle “pulizie invernali” I Il trucco per liberare spazio in memoria

Gli smartphone stanno conoscendo il loro periodo di boom, che è ormai iniziato più di dieci anni fa, con l’avvento dei primi modelli. che facevano proprio della loro connessione ad internet il loro perno centrale.

Da quei tempi sono usciti i più disparati modelli che andavano a rispondere alle più variegate esigenze da parte degli utenti e dei consumatori finali, riuscendo in qualche modo a soddisfare ogni fetta di popolazione, sempre con un occhio di riguardo per l’aspetto economico.

Parallelamente a questo successo planetario degli smartphone, hanno preso ovviamente piede anche le app di messaggistica istantanea, che utilizzavano proprio la connessione a internet per permettere lo scambio repentino, praticamente immediato, di messaggi tra utenti, riuscendo così piano piano a spodestare i vecchi e ormai antiquati SMS.

Alcune delle applicazioni senz’ombra di dubbio più importanti in tal senso sono WhatsApp, che ha ormai raggiunto (e ampiamente superato) il miliardo di utenti in tutto il mondo, seguito subito dopo da Telegram, che ha fatto del suo sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza, raggiungendo anche in questo caso milioni e milioni di utenti iscritti in tutto il mondo, ed essendo tutt’oggi in continua e inesorabile crescita.

Capita spesso che, di mese in mese e con l’incedere degli anni, con tutte le conversazioni che si accumulano su WhatsApp, spesso si accumulino contemporaneamente tanti media al suo interno, che possono portare a una saturazione della memoria del telefono. Scopriamo insieme come ripulire la galleria dei media di WhatsApp, e guadagnare conseguentemente spazio all’interno del nostro smartphone.

Come fare

La metodica è molto semplice e alla portata di tutti. Basterà infatti andare su WhatsApp, ed esplorare in particolare le Impostazioni. Troveremo in questo caso la voce “Spazio e dati“, per poi cliccare su “Gestisci spazio“, in cui avremo la possibilità di visualizzare qualsiasi contenuto presente all’interno dei media, oltre che il suo relativo peso, e alla conversazione d’appartenenza.

Avremo due possibilità in questo caso: per primo ci sarà un ordine decrescente, che andrà quindi a dividere i media in base al peso, rispettivamente dal più grande fino al più piccolo. In alternativa, sarà possibile scandagliare, conversazione per conversazione, ogni singola sotto-sezione con i suoi relativi media, con l’indicazione della memoria occupata.

Basterà a questo punto selezionare i contenuti che vogliamo eliminare, per procedere all’eliminazione, e alla liberazione di prezioso spazio all’interno della nostra memoria del telefono, in modo da avere la possibilità di scaricare nuove applicazioni, oltre che scattare nuove foto e registrare nuovi video.