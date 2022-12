Vodafone, la compagnia telefonica aggiunge nuovi costi: il servizio diventa a pagamento | Utenza sconvolta

Come molti di voi sapranno, nel corso degli ultimi dieci anni circa il mondo degli smartphone ha più che conosciuto il suo boom, andando a proporre i più disparati modelli a livello del mercato mondiale, in modo tale da rispondere alle esigenze e alle caratteristiche richieste dai consumatori, ovviamente tenendo sempre un occhio di riguardo per quanto riguarda l’aspetto economico, con il quale suddividiamo generalmente gli smartphone in fascia alta, fascia media e infine fascia bassa.

Parallelamente al mondo degli smartphone, è chiaro che si sia ampliato ancor di più quello delle compagnie telefoniche, che soprattutto ultimamente propongono piani e tariffe “flat”, spesso anche con l’introduzione del più recente 5G, ovvero lo standard di rete mobile uscito qualche anno fa, caratterizzato da velocità in download e upload ben più alte del suo fratello maggiore 4G.

Tra le principali troviamo rispettivamente TIM, Vodafone, Wind, Iliad e via dicendo, che propongono sempre offerte molto interessanti e spesso vantaggiose per l’utente finale.

Purtroppo arrivano brutte notizie per una delle principali compagnie telefoniche degli ultimi 20 anni, ovvero Vodafone. La compagnia telefonica avrebbe infatti aggiunto nuovi costi, che potrebbero generare malcontento tra i clienti di sempre.

Scopriamo insieme nel dettaglio quali saranno le principali modifiche introdotte da Vodafone all’interno dei contratti.

I dettagli del cambiamento

Una delle novità principali risiede nel fatto che il subentro, così come il cambio intestatario per quanto riguarda le SIM Vodafone, non sarà più gratuito, ma prevederà il pagamento di ben 10 euro. Questo cambio di modalità (da gratuita a pagamento) è stato realizzato con il fine ultimo di limitare il più possibile i cambi di intestatario e i subentri, che aveva subito un particolare aumento nel mese di novembre a causa della portabilità.

Il cambio SIM, in base all’ultima delibera 86/21/CIR da parte dell’AGCOM, potrà essere richiesto esclusivamente dal proprietario della stessa SIM, al contrario di prima dove essa poteva benissimo essere richiesta anche da un delegato del proprietario (a patto che portasse una copia dei suoi documenti di identità). Potrebbe esserci però un’informazione importante a tal proposito, divulgata da un portale italiano, secondo cui la compagnia telefonica non richiederebbe il contributo in denaro nel caso di un acquisto a rate, o nel caso di un eventuale addebito mensile su carta o conto corrente intestato.