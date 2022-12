Utilizza così questi oggetti da pochi spiccioli per isolare casa I Con l’astuzia puoi risparmiare tantissimo in bolletta

Dalle tue finestre anche se sono chiuse passa lo stesso l’aria gelida? Scopri come questo straordinario oggetto è in grado di chiudere tutti i spifferi che hai in casa.

In questo periodo siamo sempre più attenti ai nostri consumi in casa ed evitare sprechi inutili. Il prezzo dell’energia continua a salire e le bollette sono un attimo che schizzano alle stelle. Soprattutto con il riscaldamento in casa non si scherza.

Per evitare sprechi inutili quando accendiamo il riscaldamento è un ottima soluzione evitare la dispersione del calore. Il caldo generato in casa può essere rilasciato all’esterno dalle finestre, la sera è buono chiuderle assieme alle serrande per schermare il freddo fuori e trattenere il calore dentro.

Questo, però, non sempre basta perché ci potrebbe esserci qualche spiffero di aria fredda sotto le finestre o le porte. I spifferi d’aria possono essere un bel problema per mantenere una temperatura calda in casa, anche gli insetti potrebbero approfittare di questi spazi per intrufolarsi. Comunque esistono delle soluzioni pratiche a questo problema, vediamo insieme quali sono.

Il paraspifferi

Nelle nostre case non sempre le porte e le finestre riescono a sigillare l’interno della casa, capita che questi presentano qualche spiffero da dove passa l’aria dall’esterno. Come detto precedentemente, questo non è ideale se dobbiamo mantenere una temperatura costante e un clima confortevole in casa.

C’è chi prova a bloccarli con i classici salsicciotti paraspifferi, ma non funzionano mai perché coprono solo davanti la porta e l’aria continua a passare sotto. La migliore soluzione sarebbe qualcosa che copre sotto la porta e non fa passare l’aria, esiste un oggetto del genere? La risposta è sì.

Spulciando su Amazon potete trovare un paraspifferi a doppia guarnizione. L’oggetto è composto da 3 elementi, due guarnizioni (simili ai classici salsicciotti) e un telo di schiuma abbastanza sottile da incastrarsi sotto la porta. Proprio questa sua struttura permette di non far passare niente sotto, ne insetti che l’aria, permettendo di isolare porte e finestre.

L’istallazione del paraspifferi a doppia guarnizione è davvero semplice. Basterà aprire la vostra finestra o porta e far scivolare sotto la parte più sottile in modo da incastrarsi. Il paraspiferri è fatto di schiuma, perciò è facile da tagliare nel caso è troppo lungo per la vostra finestra. Questo materiale è perfetto perché è isolante e non assorbe l’acqua. Potete trovarlo su Amazon a prezzi stracciati, a soli 12 euro.