Lavatrice, svelato il trucco infallibile per risparmiare I Basta mettere la manopola in questa posizione

Esiste un programma della tua lavatrice che ti permetterà di risparmiare sui consumi senza il rischio che i panni si danneggino o perdano colore. Scopri come impostarlo per il tuo bucato.

Per alcuni è solo una leggenda metropolitana, altri credono che sia possibile. Stiamo parlando del famoso lavaggio a freddo. Funziona davvero lavare i panni a basse temperature? È vero che non c’è il rischio che i nostri vestiti si rovinano?

I modelli più recenti di lavatrici possiedono una moltitudine di programmi per ogni esigenza, tra questi vi è anche il lavaggio a freddo. La lavatrice riesce a igienizzare i vestiti e rimuovere le macchie anche a basse temperature. Grazie anche all’aiuto di particolari detersivi che si azionano a temperature inferiori persino ai 15°.

Questi programmi ci permettono anche di risparmiare sui consumi, non c’è bisogno di scaldare l’acqua per il lavaggio. Il lavaggio a freddo ha bisogno di poca corrente, non influendo pesantemente sul costo delle bollette a fine mese. Vediamo meglio insieme come funzionano e come impostare questo fantastico programma.

Lavaggio a freddo

Non tutti i panni possono essere lavati con temperature alte, come i 40° o i 60°. Gli indumenti delicati se lavati ad alte temperature si rischia che i tessuti si rovinano e i colori perdono la loro lucentezza. Solitamente si lavano a mano nell’acqua con una temperatura ambiente.

Lavare a mano, però, non è un lavoro facile e ruba abbastanza tempo. Infatti sempre più lavatrici presentano programmi dedicati al lavaggio dei indumenti più sensibili e delicati, fra questi c’è il lavaggio a freddo. Grazie a questo programma:

• I colori brillanti e scuri dei vestiti non rischiano di sbiadire.

• I panni non si restringono.

• Gli indumenti non si stropicciano troppo, perfetto per quando andiamo a stirare e non c’è il bisogno di una centrifuga.

Questi non sono gli unici vantaggi del lavaggio a freddo. Uno dei vantaggi più interessanti, soprattutto in questo periodo, è quello economico. Quando una lavatrice lava sotto i 60° risparmia già il 75% dei consumi, più è alziamo la temperatura e più energia ci vorrà per riscaldare l’acqua. Prendiamo ad esempio una famiglia composta da 4 persone che fa almeno una lavatrice al giorno in media, se imposta dei lavaggi a basse temperature (sotto i 40°) è in grado di risparmiare fino a 30 kwh in una sola settimana.

Prima di scegliere questi programmi dovete sapere cosa state mettendo nel cestello dei panni. Ciò che dovete stare attenti prima di effettuare qualsiasi lavaggio è controllare l’etichetta degli abiti. Ogni tessuto possiede una temperatura differente, i stessi produttori inseriscono sulle etichette i gradi che vanno bene per il lavaggio. Perciò verificate se il panno che volete lavare è ideale il lavaggio a freddo.