Lavastoviglie, se non lava bene piatti e bicchieri fai attenzione a questo I La causa è semplice, ecco come intervenire

Quando azioni la tua lavastoviglie non lava a dovere i piatti? Scopri i nostri consigli su come farla tornare come nuova e avere dei piatti splendenti.

Gli elettrodomestici che abbiamo a casa purtroppo non sono per sempre, dopo un po’ di tempo le loro prestazioni vengono meno o possono rompersi, soprattutto se non si esegue una periodica manutenzione. Questo non vuol dire che non si possono ripararli e ripristinare le funzioni agli standard iniziali.

La lavastoviglie è uno di quei elettrodomestici che si usano di più in casa, la sua comodità è imparagonabile. A forza di utilizzarla con il tempo può portare alla nascita di problemi nei suoi meccanismi e non lavare più con efficienza come prima.

Se quando azioni la tua lavastoviglie senti un forte rumore dentro, l’acqua non viene caricata o senti dei brutti odori, c’è qualcosa che non va e deve sistemata immediatamente. Non c’è bisogno di chiamare un tecnico, grazie ai nostri consigli potrai ripararla da solo.

Come riparare la lavastoviglie

Con il passare del tempo e se non si effettua la corretta manutenzione, la lavastoviglie rischia di rompersi e perdere le sue prestazioni iniziali. Effettuare una pulizia interna di questo elettrodomestico è fondamentale per evitare che lo sporco e il calcare finiscano ad otturare i meccanismi del dispositivo e le tubature.

Oggi vi diamo qualche consiglio su come riparare da soli i problemi che affliggono le lavastoviglie di casa vostra. Prima, però, di mettere mano a qualsiasi cosa, controllate se la spina è collegata correntemente alla presa della corrente. In più, controllate se la porta della lavastoviglie si chiude bene e se per sbaglio non è stato attivato il programma potenza ritardata. Se il problema non è collegabile a questi fattori, stacca la spina e iniziamo a sporcarci le mani.

Fa rumore quando lava

Quando azioni la lavastoviglie fa un casino assurdo, controlla se le stoviglie sono stati posizionati correntemente. Molto probabilmente i stani rumori che senti dentro sono provocati o dai piatti che sbattono tra loro o dai bracci irroratori che colpiscono qualcosa.

All’interno della lavastoviglie le sue componenti potrebbero non essere stati livellati bene e fare contatto tra loro quando l’elettrodomestico è in azione. Verifica se le sue componenti non tocchino tra loro, nel caso puoi smontarli con un cacciavite e sistemarli correttamente.

Non carica l’acqua

Alcuni modelli possiedono dei sensori che avertono quando la lavastoviglie non carica l’acqua a dovere, è possibile vedere una luce illuminarsi sul display. Questo problema insorge quando manca l’acqua alla rete o rubinetto d’ingresso è chiuso.

Verificate che il tubo dove entra l’acqua non è piegato e non strozzi il passaggio. Inoltre controllate se il filtro del tubo non è ostruito dal calcare o altre sporcizie. Nonostante avete controllato lo stato delle tubature il problema persiste, il problema è la bassa pressione dell’acqua presente del sistema idrico locale.

Non lava a dovere

Precedentemente abbiamo detto che una cattiva manutenzione della lavastoviglie può portare all’insorgere di problemi nel suo corretto funzionamento. Se non effettuate mai la pulizia dell’elettrodomestico, questa molto probabilmente è causa del perché vi lava male i piatti.

I residui di cibo possono finire nei fori dei irroratori e tapparli, impedendo ai bracci di spruzzare l’acqua e non effettuare una buon lavaggio. Vi consigliamo di prendere un oggetto appuntito e di estrare i residui dai fori.

Anche nei filtri possono finire i residui di cibo e impedire alla lavastoviglie di scaricare l’acqua. Dei filtri otturati possono persino sforzare troppo la macchina con il rischio di rompersi. Per pulire i filtri prima rimoveteli da dove sono posizionati, in seguito lavateli con del detersivo per piatti e infine sciacquateli con l’acqua.