La riconoscete? Ieri era solo una piccola bimba dolce oggi spacca le televisioni Italiane: ecco chi è

Una foto è apparsa recentemente su Instagram, sciogliendo il cuore di tantissimi utenti e seguaci di Michelle Hunziker. Scopriamo chi è la bambina nella foto che ha rubato il cuore di tutti.

Da pochi giorni è stata postata su Instagram la foto di una bellissima bambina, postata da una donna molto nota dello spettacolo italiano: Michelle Hunziker. La Hunziker è una nota conduttrice televisiva, attrice, cantante ed ex modella svizzera che da moltissimo tempo ha la cittadinanza italiana e per molti italiani lo è da sempre. La donna ha un fascino senza età nonostante oggi abbia 45 anni.

La carriera della Hunziker, ha inizio nel 1994, momento in cui appare dietro agli schermi nel programma ‘Buona Domenica’ partecipando come concorrente di ‘Miss Buona Domenica’, in seguito la sua carriera decolla, inizia a condurre il programma pomeridiano di Italia 1 ‘Colpo di fulmine’. Michelle ha partecipato a moltissimi programmi, senza mai ricevere commenti negativi critiche di alcun tipo.

Per molto tempo è stata particolarmente ammirata dal pubblico italiano. Questo è stato il periodo in cui era in una relazione molto romantica con il cantante Eros Ramazzotti. I due sono stati spostati dal 1998 al 2009, in quegli anni Michelle appariva nei videoclip delle canzoni di Ramazzotti. Erano la coppia più amata e ammirata d’Italia. La foto che la donna ha pubblicato pochi giorni fa sul suo profilo Instagram, risale a quel periodo, durante il quale era sposata con il cantante.

La bambina è bellissima: ha un visino tondo, occhi dolcissimi e delle labbra a bottone, il suo aspetto invita chiunque a farle le coccole e abbracciarla. Ora capiamo di chi si tratta.

Michelle: “con due cuori che battono”

Michelle Hunziker ha postato qualche giorno fa la foto che la ritrae felice e innamorata con una bellissima bambina molto piccola tra le braccia. La bambina in questione è Aurora, la figlia della conduttrice e dell’ex marito Eros Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti è nata nel 1996, oggi ha 26 anni e vive a Milano, dove da poco ha acquistato un attico con il suo compagno Gioffredo. La Hunziker ha deciso di accompagnare la foto con parole molto belle e profonde: “Tra pochi mesi replicherai questa foto con il tuo bebè tra le braccia…sarai anche tu una mamma giovane e crescerai insieme a tuo figlio come ho fatto io con te…è stupendo!!!! Un compleanno davvero speciale questo amore mio. Festeggerai i tuoi 26 anni con due cuori che battono in te…ti amo infinitamente. Mamma”. Da come si può intuire, Aurora ha compiuto i 26 anni il 5 dicembre e la mamma ha deciso di farle questo augurio speciale che commuove i lettori e i fan della donna.

La mamma e la figlia sono molto legate, hanno un rapporto classificabile come quello tra amiche. Michelle ha dato alla luce Aurora quando era molto giovane, quasi come la figlia e per questo ha più volte dichiarato di sentire la gravidanza di Aurora ancora più vicina a lei e alla sua esperienza personale.