Elisabetta Gregoraci, dimentica Briatore e si mostra così: senza veli il decollete è completamente libero

L’ex di Briatore, Elisabetta Gregoraci si mostra su Instagram con un look casual e libertino. La donna appare con il decollete scoperto e con un outfit giovvanile, pronta a conquistare tutti.

Elisabetta Gregoraci è una show girl, conduttrice televisiva e modella italiana, classe 1980, oggi ha 42 anni. La donna è nata in Calabria e il suo sangue caldo è evidente agli occhi del pubblico e dei fan che la amano molto.

La donna inizia la sua carriera nel 1997, partecipando a Miss Italia e divenendo Miss Calabria, in seguito ha inizio la sua attività come modella per brand importanti a livello internazionale, tra questi Dolce e Gabbana, Armani e Scervino. Dal 1999 ha successo come attrice, recitando per la prima volta nel film “Il cielo in una stanza” e da quel momento prenderà parte in molti altri film di successo. Diventa molto nota partecipando al programma Veline, e poi diviene una velina per “Striscia la notizia” dove viene molto apprezzata dagli spettatori. La sua carriera dai primi anni, prende il decollo e arriva anche a condurre alcuni programmi Rai.

Elisabetta, dopo un periodo di assenza dai riflettori dello spettacolo, torna a far parlare di se quando partecipa nel 2020 al Grande Fratello Vip. Lì viene apprezzata dal pubblico e ottiene molto successo. La Gregoraci è anche conosciuta come l’ex moglie di Biatore, uno degli uomini più ricchi d’Europa, con il quale ha avuto un figlio, Nathan Falco.

Dopo il divorzio con Briatore, Elisabetta ha ripreso in mano la sua vita, dedicandosi totalmente al figlio che ama, con il quale è inseparabile e lo mostra sui social. Su suo profilo ha postato nelle ultime ore una foto che ha attirato l’attenzione di molti, tra critiche e apprezzamenti.

Il look sbarazzino di Elisabetta

Elisabetta Gregoraci è considerata una delle donne più belle dello spettacolo italiano, e i suoi ammiratori lo ricordano alla donna ogni volta che c’è l’occasione per farlo. Come poche ore fa, che la ex modella ha postato una foto che ha fatto impazzire i suoi fan – e non solo.

La Gregoraci appare raggiante, in una posa natura e spensierata in un outfit casual, sportivo e sbarazzino che mette in mostra e risalta il decollete. E’ evidente che la donna non indossi l’intimo superiore e questo ha dato modo ai fan e alla critica di farlo notare a Elisabetta commentando con diverse opinioni riguardo il look sfoggiato. Lei scrive, accompagnando la foto: “In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu.” , è una parte del ritornello di una famosissima canzone di Lucio Battisti.

Ormai non abbiamo dubbi: Elisabetta è libera e si sente tale, lontana dal pensare ancora all’ex Briatore e lo dimostra ogni volta che posta sul suo profilo, dove appare sempre felice e soddisfatta, e noi le auguriamo il meglio che sia davvero così. Soprattutto la apprezziamo per continuare a vestirsi nel modo che ritiene più adeguato senza badare alle critiche.