Whatsapp, l’attesissima svolta è finalmente arrivata: per gli utenti un cambiamento storico

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp lascia tutti quanti a bocca. Da adesso sarà molto più facile inviare i messaggi importanti al di fuori dell’app, la nuova funzione è disponibile su tutti dispositivi Android e iOS.

Spesso durante la nostra giornata lavorativa ci troviamo dei messaggi o documenti importanti da condividere con il resto dei colleghi, ma i canali di comunicazione non sono sempre gli stessi. A volte riceviamo dei messaggi importanti su WhatsApp e dobbiamo inoltrarli via email.

Quando ci capita questa mansione, molti entrano in panico e si perde tempo a trascrivere i messaggi. Adesso non c’è più da preoccuparsi, WhatsApp ha introdotto una nuova funzione in grado di risolvere questo problema.

Grazie all’ultimo aggiornamento avremo la possibilità di inoltrare i messaggi che riceviamo sull’app di messagistica direttamente sull’email. Questa fantastica funzione ci permetterà di velocizzare le nostri comunicazioni, vediamo meglio insieme come si usa.

Come inviare un messaggio sull’email

Nei prossimi giorni potremo usufruire dell’ultima novità lanciata da WhatsApp. Si avrà la possibilità di inoltrare i messaggi che riceviamo per via email. La funzione sarà disponibile sia per le versioni dispositivi Android e iOS, sia per le versioni Desktop e Web.

Se avete un dispositivo Android e dovete inviare un messaggio importante da WhatsApp alla casella email, vi basterà seguire questi semplici passaggi:

Aprite l’app e seleziona la chat che vi interessa.

Nella schermata in alto a destra cliccate i tre puntini.

Una volta aperto il menu a tendina selezionate la voce Altro e in seguito Esporta chat

Ora potete selezionare se inviare tutti o meno i contenuti audio e video.

Vai sulla casella postale e seleziona la voce Scrivi un nuovo messaggio.

In automatico si aprirà il file contenete la chat esportata.

Per i dispostivi iOS il procedimento è leggermente diverso, non avrete bisogno di aprire neanche la chat. Infatti, una volta che avete aperto l’app, selezionate la conservazione, fate Swipe verso destra e vi si apriranno i tre puntini, il resto è simile al procedimento indicato precedentemente.

Se invece utilizzate la versione Desktop o WhatsApp Web avete due possibilità. La prima è simile a quella per Android e iOS, vi basterà selezionare la voce esporta chat e selezionare quali contenuti includere (foto, video, vocali). A questo punto basta che aprite la casella postale e la voce scrivi un nuovo messaggio e in automatico vi si apre il file con la chat.

Il secondo metodo è davvero il più semplice. Dovete selezionare soltanto il messaggio e cliccare la voce Copia, una volta che aprite un nuovo messaggio sulla casella postale basterà incollare il testo salvato.