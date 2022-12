Lavatrice, per un lavaggio formidabile imposta questa temperatura: le lenzuola torneranno come nuove

Attenzione quando imposti i gradi alla tua lavatrice, c’è il rischio che i tuoi panni si rovinano e le bollette schizzano alle stelle! Scopri come la temperatura ideale per il tuo bacato ti aiuterà a risparmiare.

Ultimamente a causa del rincaro dei prezzi e la crisi energetica, siamo sempre più attenti sui nostri consumi in casa. Si cerca di utilizzare meno gli elettrodomestici per evitare che le bollette schizzano alle stelle, ma questo non sempre basta.

Gli elettrodomestici se non utilizzati per bene, c’è il rischio che consumano molto di più di quello che è necessario. Conoscere come utilizzare correttamente certi dispostivi è fondamentale per risparmiare sui consumi casalinghi.

Oggi vi consigliamo alcuni trucchetti per ridurre i vostri consumi, in particolar modo quando facciamo il bucato. Quando facciamo la lavatrice dobbiamo stare attenti alla temperatura selezionata, perché non solo c’è il rischio che i nostri capi si rovinano, ma anche i consumi potrebbero salire vertiginosamente.

La temperatura perfetta

In molti credono che più alzi la temperatura del lavaggio dei capi più questi saranno puliti e igienizzati. Questo è un falso mito, se alziamo troppo i gradi c’è il pericolo che i nostri vestiti vengano ristretti o sfilacciati, non tutti i tessuti reagiscono allo stesso modo a certe temperature. Per giunta, se alziamo i gradi sarà necessaria più energia per riscaldare l’acqua, comportando maggiori consumi.

Per pulire per bene i nostri capi non servono temperature esagerate come i 60°. Secondo gli esperti del pulito, la temperatura ideale per i nostri capi sono i 40°, perfetta per avere dei capi puliti senza il rischio che si danneggiano i tessuti e salgono troppo i consumi.

Gli esperti comunque consigliano di utilizzare dei detersivi di qualità studiati per lavaggi a basse temperature. I detersivi in questione devono essere indicati per abbigliamenti sportivi, asciugamani, vestiti per bambini, biancheria intima e lenzuola. Sarebbe ideale se la fragranza di questi prodotti sia priva di allergeni.

I lavaggi a 60°, di norma, viene consigliato a chi deve effettuare dei lavaggi intensivi come le lenzuola del letto o panni di cotone, dove lo sporco è più ostinato. Ma anche un lavaggio a 30° con un buono detersivo, può portare a grandi risultati. C’è chi consiglia di effettuare un lavaggio settimanale di 30° e uno solo mensile di 60° per eliminare gli acari della polvere e altri agenti patogeni.