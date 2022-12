Carlotta Mantovan, dopo Fabrizio Frizzi torna a sorridere con lui: è stato amore a prima vista

Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizi mosta una foto sui social. Ora torna in compagnia e ha una passione che le fa battere di nuovo il cuore. La foto del suo amore a prima vista.

Carlotta Mantovan è una conduttrice televisiva, giornalista ed ex modella italiana classe 1982. La donna è originaria di Mestre, in provincia di Venezia.

La Mantovan ha una carriera che ama, iniziata con la partecipazione a Miss Italia nel 2001 e divenuta poi una Velina nel 2002. Da quegli anni in avanti ha partecipato e condotto – lavorato in redazione come giornalista – Sky TG24, Sky Meteo 24, Tutta salute, Portobello e Telethon. Da subito si è fatta notare dal pubblico per il suo carisma ed è stata molto apprezzata anche da un conduttore italiano molto amato: Fabrizio Frizzi.

La giornalista e il conduttore si sposarono nel 2014 ma la loro frequentazione ha inizio ben prima, si conobbero, infatti nel 2002. Fabrizio e Carlotta ebbero una figlia, Stella che oggi ha 9 anni. La coppia restò unita fino alla morte di Frizzi, avvenuta il 26 marzo 2018 per un cancro, questo avvenimento fece soffrire tutta l’Italia e la donna che d’allora non ha mai avuto altre relazioni.

Carlotta non ama molto i social ma qualche volta ama postare foto e condividere con i fan le sue attività e piccole gioie. L’ultima foto postata dalla donna ritrae un suo grande amore, al quale sta dedicando il tempo che ha a disposizione.

L’amore di Carlotta

Carlotta Mantovan, dopo Frizzi non ha più avuto una relazione da ciò che sappiamo oggi. La donna ama passare il tempo con sua figlia Stella e con la passione che sta tenendo vivo il suo entusiasmo da quando Fabrizio non c’è più.

La giornalista ha postato su Instagram la foto di un bellissimo e giovane cavallo marrone, è stato amore a prima vista. La Mantovan ama i cavalli e andare a cavallo, l’equitazione è un’attività che adora e spesso passa così il tempo con Stella. I commenti sotto la foto della donna sono tutti positivi, fan che le augurano il meglio e di svagare e divertirsi ogni volta che ne ha la possibilità.

Carlotta sembra aver ritrovato il sorriso grazie al suo cavallo, ad affermarlo non è solo questa foto ma – quasi – ogni foto che la donna posta e condivide su Instagram con i suoi seguaci. Il suo profilo è ricco di foto dove appare sorridente e in compagnia del suo migliore amico – e amore – a quattro zampe.