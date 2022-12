Motorola Edge 30 Fusion, ecco la versione speciale Viva Magenta: ufficializzata la presentazione

Nel corso dell’ultima decina d’anni, abbiamo assistito ad un vero boom (se così possiamo chiamarlo) degli smartphone, con la produzione massiva dei modelli più disparati, in grado di soddisfare le richieste di ogni utente e con le più variegate funzionalità, senza ignorare e anzi tener conto dell’aspetto economico.

Una delle caratteristiche senz’ombra di dubbio più interessanti e innovative in ambito smartphone è quella dei dispositivi pieghevoli, che hanno iniziato ad essere commercializzati su larga scala rispettivamente con Samsung Galaxy Flip da una parte e Samsung Galaxy Fold dall’altra. Anche in questo caso siamo soliti dividerli tra smartphone di fascia alta (i cosiddetti top di gamma), fascia media e infine fascia bassa.

Quest’oggi in particolare vi parleremo del nuovo smartphone di fascia media a cura di Motorola: stiamo parlando nella fattispecie del Motorola Edge 30 Fusion. Per quanto riguarda l’evento di presentazione dello smartphone, esso è fissato per il prossimo 12 dicembre 2022, ma scopriamo insieme alcuni dettagli interessanti nel frattempo.

Si chiamerà Motorola Edge 30 Fusion ed è ormai pronto a debuttare anche sul mercato statunitense (nonostante sia già quasi pronto il modello successivo, Motorola Edge 40 Pro). Il lancio negli Stati Uniti vedrà assistere l’uscita di una nuova colorazione totalmente inedita: stiamo parlando della colorazione Viva Magenta, che è stato definito come Pantone Color del 2023 e si presenta molto accesa e vivace.

Le differenza sono abbastanza simili e condivisibili con il modello presente per il mercato europeo. Nella fattispecie parliamo di un display P-Oled, con 6.55 pollici alla risoluzione FullHD+, e frequenza di aggiornamento in questo caso pari a 144 Hz, quindi in linea con gli ultimi smartphone top di gamma.

Altre caratteristiche

Quanto al processore, il nuovo Motorola Edge 30 Fusion monta un chip Snapdragon 888+ realizzato dall’azienda Qualcomm, mentre sarà presenta una scheda video Adreno 660, che garantirà buone associazioni in combinazione con il processore di cui sopra.

Passiamo poi al comparto fotocamere: in questo caso abbiamo a disposizione una fotocamera posteriore dotata di tre sensori, rispettivamente da 50 megapixel, 13 megapixel e infine 2 megapixel, oltre una fotocamera anteriore (deputata ai selfie e quant’altro di più accessibile), con 32 megapixel in questo caso. Questo modello di Motorola Edge 30 Fusion sarà in vendita per il mercato americano ad un prezzo fissato per 799.99 dollari.

Non ci resta dunque che attendere l’evento di presentazione fissato per il prossimo 12 dicembre, in cui assisteremo senz’ombra di dubbio al rilascio di numerose e preziose informazioni da parte di Motorola in merito a questo nuovo top di gamma.