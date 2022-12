Mara Venier, finalmente si mostra tra le braccia del suo vero amore: Non è Nicola

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La donna si fa voler bene da ogni spettatore, e condivide con i fan dolori e gioie come ha fatto poche ore fa.

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è una conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex modella italiana, amatissima da tutti gli spettatori italiani per i suoi modi ‘famigliari’, infatti per la televisione italiana lei è ‘Zia Mara’.

La Venier oggi ha 72 anni e li porta benissimo sia fisicamente che per la grinta che ogni giorno e ogni volta che appare dietro alle telecamere dimostra e trasmette. La conduttrice è originaria di Venezia, città che ama, si è però trasferita per la sua carriera che ha preso forma negli anni ’80, dopo il successo come di attrice, è apparsa in televisione come conduttrice raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione su Rai 1 di Domenica in, che oggi presenta da quattordici stagioni.

La donna è innamorata follemente, infatti dal 2006 è sposata con Nicola Carraro, di 80 anni. L’uomo è un produttore cinematografico ed editore italiano. Mara ha due figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, la conduttrice è nonna e ama passare il tempo con la sua famiglia, dedicando loro tutto il tempo disponibile quando non lavora.

La conduttrice ha da poche ore condiviso con i fan una foto che ha postato su Instagram, mostrando a tutti il suo amore più grande.

Mara tra le braccia di Giulio

Nelle ultime settimane, Mara ha avuto la triste notizia che vede il marito positivo al Covid, dunque l’uomo è lontano da lei. Nicola si trova attualmente a Santo Domingo e sta ricevendo le cure lì, mentre la donna è a Roma.

Mara, però si consola tra le braccia di un altro uomo, molto giovane e bello: Giulio, l’adorato nipote. Il ragazzo è il figlio della figlia Elisabetta e oggi compie 20 anni. La nonna Mara posta la foto con il giovane e gli fa i suoi speciali e amorevoli auguri, scrive: “Buon compleanno amore mio….mi sembra ieri quando sei nato ,e oggi compi 20 anni …#nonna”, accompagnando le dolci parole con emoji e taggando il profilo del ragazzo.

La foto scioglie il cuore a tutti i fan di Mara che commentano augurando un buon compleanno a Giulio, anche personaggi noti hanno fatto gli auguri al ragazzo, tra questi Nino D’angelo e Valeria Marini. Le parole della donna esprimono tutto l’amore che prova per il nipote e lo si legge anche nei suoi occhi che nella foto splendono.