Gerry Scotti, la tragedia improvvisa: “Tutti ti amavano” | È successo in queste ore

Gerry Scotti è uno dei conduttori televisivi italiani più amati dal pubblico. Ha anni di esperienza alle spalle e continua a lavorare nel mondo dello spettacolo, nelle ultime ore l’uomo ha dato il triste annuncio sui social.

Gerry Scotti, pseudonimo di Virginio Scotti, è uno dei conduttori televisivi italiani più amato, è originario di Miradoro Terme. Oggi ha 66 anni ma la sua carriere continua, richiestissimo dal pubblico e amato da chiunque segua i suoi programmi televisivi. Riesce letteralmente ad entrare nel cuore e nei salotti degli spettatori che lo guardano attraverso gli schermi.

Gerry inizia la sua carriera – che si rivelerà brillante – da conduttore nella prima metà degli anni ’80, conducendo affianco ai più grandi conduttori del periodo, amico e collega di Panariello, Conti e altri conduttori della stessa generazione. Oggi l’uomo ha superato le 8.300 puntante tra talent show, quiz show e così via.

Scotti fin quando era giovane ha dimostrato interesse per la politica: appartenendo al Partito Socialista Italiano. In particolare, alle elezioni politiche del 1987 fu candidato nel collegio di Milano alla Camera dei deputati nelle file del Partito Socialista Italiano, dall’ora ha continuato a seguire le questioni politiche senza che interferissero con la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Gerry Scotti è conosciuto come un grande uomo con il cuore tenero, questo perchè si affeziona molto facilmente ai suoi colleghi e amici, ama passare il tempo con loro e dare consigli. Purtroppo nelle ultime ore, il conduttore ha dato una notizia molto triste ai suoi fan.

L’addio di Gerry a Jack

Gerry Scotti ha postato su Instagram una foto in compagnia di un uomo che molti di noi riconosceranno. Si tratta di Giacomo Zoppi, lo scaldapubblico di Mediaset. Gerry e Giacomo, chiamato anche “Jack“, hanno collaborato fianco a fianco per tanto tempo e in molte trasmissioni, dai tempi di da “Chi vuole essere milionario” a “Caduta libera”.

“Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente, sempre sul pezzo. Tutti ti amavamo, ci mancherai.” ha scritto Gerry ricordando e salutando così l’uomo e amico, con una foto dove i due sono affianco e felici. Al saluto di Gerry si sono uniti molti personaggi noti di Mediaset. Tutti che con Giacomo Zoppi hanno lavorato in diversi programmi della casa, tra questi leggiamo i commenti del regista Giancarlo Giovalli : “l’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi. Era un amico e una persona buona. Ci mancherà tantissimo.”

Anche Barbara D’Urso ha commentato sotto il post di Gerry:“Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia… Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: “Ciao Barbara!”… “Ciao Jack!”… E ti ho lanciato un bacio. Anni, anni e anni vissuti insieme. (…) Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene. Ciao Jack, unico Jack.”