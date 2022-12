Enzo Salvi, dramma nelle ultime ore: Se n’è andato allìimprovviso | È successo così

L’attore Enzo Salvi è amatissimo dal pubblico italiano per la sua ironia e simpatia ma nelle ultime ore qualcosa è cambiata e ora l’attore è distrutto.

Enzo Salvi è un attore, cabarettista, comico e doppiatore italiano nato nel 1963, oggi ha 56 anni. L’attore originario di Ostia è conosciuto dagli spettatori della cinema e della televisione italiana come uno degli uomini più talentuosi e simpatici di sempre.

La carriera brillante di Enzo inizia nel 1999, quando recita nella pellicola cinematografica “Vacanze di Natale 2000”, uno dei primi cinepanettoni che porteranno l’uomo alla notorietà di cui vanta oggi. In pochi anni ha recitato per un numero vastissimi di film, ha partecipato a programmi televisivi e ha anche fatto il doppiatore per un cartone di successo “Valiant – Piccioni da combattimento” nel 2005.

Enzo si sposa con Laura Salvi con la quale ha due figli Nicolò e Manuel. La moglie è una donna molto riservata e per questo non sappiamo molto della vita privata della famiglia Salvi. Nonostante la privacy che la famiglia mantiene, Enzo ha sempre condiviso con i suoi fan gioie e dolori.

Nelle ultime ore, purtroppo, il sorriso di Enzo si è spento per un terribile evento. L’uomo ha avuto una perdita improvvisa e lo ha condiviso con i fan sul suo profilo Instagram.

“Senza di te non so se ce la farò”

Nelle ultime ore i fan di Enzo Salvi sono estremamente dispiaciuti per ciò che è accaduto all’attore. Il papà dell’uomo è deceduto improvvisamente, Tony nato a Ostia nel 1936 aveva 86 anni e non aveva mai rinunciato alla sua felicità e quella dei figli.

Enzo era molto legato al papà e la morte di quest’ultimo lo ha sconvolto. Su Instagram ha postato una foto con il padre dove sono ritratti sorridenti e vicini, Salvi ha scritto: “CIAO PAPÀ MIO… Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so ce la faro”. I commenti sotto al post sono commoventi quanto le parole di Enzo stesso, molte persone vicine all’uomo o che conoscono la famiglia hanno scritto messaggi molto intensi.

Tra questi c’è Sandra Milo che ha commentato:“Enzo, non trovo parole adatte per esprimerti il mio dispiacere se non dicendoti che ti sono sinceramente vicina in questo momento così doloroso della tua vita. Proprio oggi ti ho visto al tg ritirare un riconoscimento mentre parlavi di Peggy ed ero così felice per te e ora apprendere questa notizia lascia spiazzati…Ti conosco e so quanto sei profondamente legato alla tua famiglia e quanto sia grande l’amore che nutri per i tuoi genitori. Un tenero abbraccio va a tua madre, a te, a tua moglie, ai tuoi figli“. Speriamo che il sorriso torni presto sul volto di Enzo e che l’allegria che ci ha sempre trasmesso scorri sempre nelle sue vene.