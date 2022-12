Carlo Conti, finito con i tubi attaccati al corpo: ecco cos’è successo

Carlo Conti è un conduttore amatissimo dagli italiani. Nelle ultime ore ha però dato a tutti una notizia che ha preoccupato tutti i suoi fan.

Carlo Conti è uno dei conduttori e autori televisivi attivi più apprezzati dal pubblico italiano e di maggiore successo. Conti ha presentato moltissimi programmi e ne è stato la mente, notevole è l’impegno e la professionalità che ha e trasmette al pubblico.

Il conduttore è nato a Firenze il 13 marzo 1961, oggi ha 61 anni. E’ sposato al 2012 con la costumista Francesca Vaccaro con la quale ha un figlio Matteo. Conti è molto noto attualmente per “L’eredità“, che conduce da molti anni, e per “Tale e Quale Show“.

Carlo è stato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo dal 2015 al 2017. Inoltre, dal 2017 è il direttore artistico dello Zecchino d’Oro. La sua carriera, iniziata negli anni ’80, è una delle più brillanti del panorama italiano, questa carriera meritata per la sua bravura che ha portato l’uomo ad un numero elevatissimo di fan e spettatori che lo amano e sostengono.

Carlo nelle ultime ore ha voluto condividere con i suoi fan un dettaglio della sua vita che sta cambiando, l’uomo ha postato una foto su social e i suoi seguaci si sono preoccupati molto.

Carlo e i tempi che cambiano

Il conduttore toscano ha superato da pochissimo i 60 ma ancora appare come un ragazzo, divertente e in gran forma. Per questo motivo non ci saremmo aspettati di vederlo così, come si è mostrato questa volta.

Carlo ha postato su Instagram una foto che lo ritrae intento a misurarsi la pressione, si vede chiaramente il tubo del macchinario e accanto a lui è seduto il suo collega e caro amico Giorgio Panariello – che oggi ha 62 anni. Carlo scrive:“Un tempo passavamo il tempo a parlare di ragazze e auto…ora di pressione e colesterolo” accompagnando la didascalia con faccine divertite e taggando il profilo Instagram dell’amico.

Quando i due erano giovani ì, lavoravano spesso insieme e molte volte sia Carlo che Giorgio hanno raccontato delle esperienze che hanno fatto in un periodo che ormai chiamano “un tempo”. Conti ha dichiarato che quando lui lavorava con Panariello, anche negli anni più lontani, quando faceva il dj, beveva solo acqua ma il suo problema erano le ragazze e ha anche detto “ero un dongiovanni molto più di Giorgio”. Lo vediamo ora sorridente, nelle mani del suo amico e conduttore della stessa “corrente“, Giorgio che si prende cura di lui. Tra i commenti si notano i loro amici e colleghi, Scotti, Ferilli, la Venier, la Clerici e molti altri che capiscono e condividono il pensiero di Conti.