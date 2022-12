Acquisti online, tutti i trucchetti per risparmiare I Sono azioni semplicissime, ma quasi nessuno le fa

Quest’anno compri i regali online ma non sai come trovare le offerte migliori? Scopri come questi semplici trucchetti ti permetterano di risparmiare quando acquisti online.

Siamo in quel periodo dell’anno dove tutti siamo impegnati a trovare il regalo perfetto. Sotto le feste c’è chi prende d’assalto i negozi e centri commerciali alla ricerca dei regali per amici e parenti. Invece altri preferiscono stare lontano dalla calca e stare comodamente a casa a ordinare online.

Se anche voi avete optato di rimanere sul divano con il telefono in mano, non vi aspettate che il compito sarà cosi facile. Molti danno per scontato che acquistare online sia semplice , ma non tutti sanno dove cercare i siti migliori per un genere di prodotti e come trovare le ultime offerte del momento.

Infatti chi conosce bene il web sa a cosa deve stare attento quando acquista, basta a volte davvero poco che quello stiamo cercando si trovi a dei prezzi stacciati. Oggi vediamo insieme quali sono questi trucchetti che ci permettono di risparmiare quando acquistiamo online.

Come risparmiare online

Quando siamo online e come quando siamo in un centro commerciale, dobbiamo sapere innanzitutto cosa ci serve prima di entrare in un negozio o store qualunque. Prima di fare la spessa al supermercato cosa vi scrivete? Una lista della spessa. Questa pratica è utile anche online, questo ci permette di sapere fin da subito cosa cerchiamo senza farsi distrarre da altri prodotti. Il nostro primo consiglio è farsi una lista.

Durante la navigazione per i store online conviene essere in incognito. Il motivo di tale scelta viene dal fatto che in ogni sito che entriamo ci chiedono i accettare i coockies, questo fa si in modo che i proprietari conoscano le abitudini degli utenti e possano variare il prezzo a seconda. Perciò ci conviene cancellare i coockies salvati sul browser prima di fare shopping. Attenzione questo potrebbe essere un arma a doppio taglio. Se un sito di e-commerce sa che non siete degli clienti abituali potrebbe aiutarvi a trovare le offerte migliori. Il nostro consiglio è di verificare prima, aprendo una pagina anonima o in modalità incognito, se i prezzi sono differenti.

Molti pensano che esitare sia un brutto difetto che ci fa perdere tutte le occasioni, quando acquistate conviene non correre troppo. Su tutti i siti e-commerce avete l’opportunità di salvare gli articolo sul carrello, questo ci permette di non perdere di vista il prodotto e cercarne altri o migliori.

Come ultimo consiglio che vi lasciamo è collezionare i coupon. In giro per il web abbiamo diversi modi per trovare dei coupon o codici sconto da utilizzare nel momento dell’acquisto sullo store, ecco come trovarli: