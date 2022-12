Acquisti online, tutti i trucchetti per risparmiare I Sono azioni semplicissime, ma quasi nessuno le fa

È ormai tempo di Natale, e con l’avvicinarsi di questa festività si fa sempre più serrata la corsa ai regali, sia per i propri amici che per i famigliari.

Ecco quindi che vi suggeriamo alcuni trucchetti per risparmiare, soprattutto quando si ha a che fare con i principali e-commerce italiani, che possono essere rispettivamente Amazon, Mediaworld, Unieuro, Trony, Euronics e via dicendo.

Il primo passo da compiere in tal senso è stabilire e decidere un budget di partenza, per poi iniziare a scrivere una lista degli acquisti per tutti i regali da fare. È importante in questo processo decisionale fare adeguata attenzione al livello qualitativo di ogni prodotto presente in questi e-commerce.

Ancor prima di procedere agli acquisti online, è bene assicurarsi di aver cancellato adeguatamente tutti i cookies dal browser che utilizziamo quotidianamente, in modo da non rilasciare informazioni e dati sensibili a qualunque sito. L’ideale, ad esempio su Firefox o Google Chrome, è navigare in incognito per salvaguardare i propri dati e mantenere così l’anonimato.

Questo consentirà di andare a confrontare i prezzi che saranno proposti da parte del venditore in questione, senza al contempo rilasciare nessuna nostra informazione sensibile. Conoscendo infatti i propri gusti e le proprie preferenze, il rivenditore potrebbe eventualmente aumentare il prezzo dei prodotti a cui siamo interessati.

Altri consigli utili

Un altro suggerimento (nonchè trucco utile) quando si acquista dagli e-commerce è quello di lasciare i prodotti che desideriamo acquistare all’interno del carrello, dal momento che spesso questi prodotti subiscono degli sconti, o comunque un abbassamento (a volte anche cospicuo) di prezzo. È proprio il fine ultimo dei venditori riuscire a vendere i prodotti, ovviamente, quindi è nel loro interesse proteggere e salvaguardare l’acquisto, offrendo spesso un prezzo migliore, in modo tale da concludere efficacemente la vendita.

Un altro utile consiglio da seguire e prediligere quando si tratta di acquisti online è quello di utilizzare i coupon e i codici sconto: questi infatti permettono spesso di risparmiare sui prossimi acquisti da fare in prossimità delle festività natalizie. Ma com’è possibile ottenere questi coupon? È sufficiente iscriversi alle newsletter, o cercare in alcuni siti appositamente specializzati nella ricezione e creazione di coupon e sconti, quali ad esempio Groupon, CodiceSconto, Bownty, Groupalia e quant’altro.

È spesso utile fare acquisiti in ricorrenze famose come ad esempio il Black Friday, il Prime Day o eventualmente il Cyber Monday, dove il prezzo dei prodotti cala drasticamente e a dismisura.