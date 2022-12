Whatsapp, l’ultima novità annunciata in queste ore: finalmente è ufficiale

In concomitanza con il boom degli smartphone che è stato registrato negli ultimi dieci anni, abbiamo assistito anche ad un altro tipo di evento: stiamo parlando chiaramente della messaggistica istantanea, che è stata resa famosa in particolar modo da client famosissimi come WhatsApp, che ha letteralmente spopolando raggiungendo (e ormai oltrepassando, da diverso tempo) il miliardo di utenti iscritti in tutto il mondo.

Essa è poi seguita immediatamente dopo da Telegram, che ha fatto del sistema di crittografia avanzata il suo punto di forza principale, riuscendo a diffondersi in maniera capillare nell’ultimo periodo.

In particolare nella giornata di oggi vi parleremo di alcune delle novità che sono state in queste ore per quel che riguarda WhatsApp. Sono state molte infatti le novità lanciate dalla stessa compagnia nel giro di qualche mese, tra cui in particolare le Comunità, di cui avevamo già parlato qualche settimane fa (e che ritrovano la loro piena funzionalità all’interno delle chat di gruppo, in modo da ristabilire un maggior ordine).

A questo si aggiunge l’aumento del numero di persone massime consentite per le videochiamate, che arriva ora a 32 persone, per poi terminare con la facoltà di potere inviare messaggi a sé stessi, all’interno di una chat singolare.

L’ultima novità però risale agli ultimi giorni, e consiste nel lancio ufficiale degli Avatar sulla piattaforma di WhatsApp. In particolare le prime indiscrezioni che andavano a suggerire l’inserimento degli avatar all’interno della famosa applicazione di messaggistica istantanea risalgono ancora allo scorso luglio, dove erano trapelati degli avatar in stile Bitmoji, così come quelli presenti attualmente sulla piattaforma di Facebook.

I dettagli della nuova funzionalità

Qualche mese dopo, per la precisione a ottobre, questa indiscrezione è stata confermata: si avrà la possibilità di ricreare dei veri e propri alter-ego virtuali che assomigliano completamente a noi nei lineamenti e nelle fattezze. Gli avatar in particolare saranno completamente personalizzabili, sia per quanto riguarda la tonalità della pelle, le sue espressioni, le acconciature disponibili e quant’altro.

A seguito della realizzazione dell’avatar, si genererà in maniera completamente automatica un pacchetto composto da ben 36 adesivi, che potremo utilizzare all’interno delle nostre conversazioni con i nostri famigli o famigliari. Oltre a poter essere utilizzato nelle conversazioni quotidiane, abbiamo inoltre la possibilità di di impostare l’avatar come nostra stessa foto profilo.

Non ci resta a questo punto che attendere con trepidazione l’arrivo di nuove informazioni in merito ai futuri aggiornamenti di WhatsApp, attraverso eventualmente l’uscita di comunicati stampa ufficiali, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.