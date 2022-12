Termosifone acceso tutta la notte, quanto mi costi? I Devi saperlo per scegliere tra comodità e bolletta

Sono mesi senz’ombra di dubbio particolarmente difficili dal punto di vista energetico, a livello di tutta l’Europa. Questa gravosa situazione si è purtroppo verificata in particolar modo a causa dei continui conflitti che si sono tenuti in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, e che hanno conseguentemente portato al rialzo dei costi, sia per quanto riguarda le materie prima, ma anche dell’energia, sia essa elettrica che proveniente direttamente dal gas metano.

Numerosi sono stati, per fortuna, i provvedimenti messi in atto da parte del governo tedesco e italiano, come ad esempio il bonus energia da 150 euro (dal decreto Aiuti-Bis, che permette di scalare l’importo direttamente dalle bollette dell’energia mensili), così come le agevolazioni fiscali per chiunque intenda acquistare elettrodomestici di nuova generazione, possibilmente entro la fine dell’anno corrente.

Nonostante tutto questo però, numerose famiglie italiane rischiano costantemente di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che il costo delle bollette da pagare a fine mese è diventato pressoché insostenibile per gran parte di loro, soprattutto se si trovano in una condizione di monoreddito come spesso accade.

Una delle voci senz’ombra di dubbio più rilevanti e importanti all’interno dell’economia domestica totale è senz’ombra di dubbio quella dei riscaldamenti, in particolar modo nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali, in cui è necessario riscaldare adeguatamente il nostro ambiente di casa. Vediamo quindi alcune considerazioni da fare in merito all’utilizzo del termosifone nel corso di questi mesi, in modo tale da fare delle scelte oculate ed intelligenti.

Recentemente è stato condotto un particolare studio statistico da parte di del celebre portale CheckaTrade, in cui sono stati scandagliati i costi medi (per la Gran Bretagna, quindi espressi in sterline) per il riscaldamento all’ora.

I costi effettivi

In base a queste stime, il costo orario sarebbe pari a circa 11.51 penny kilowatt / ora: ciò significa che, se siete in possesso di un boiler da 24 kW, potrebbe costare circa 2.76 sterline all’ora. Considerando quindi una nottata completa (pari all’incirca a 8 ore, in media), potrebbe costare addirittura 22.08 sterline.

Il costo in generale per quanto riguarda i riscaldamenti dipende poi chiaramente da una serie di fattori multipli, tra cui anche la tipologia di caldaia di cui siamo in possesso all’interno della nostra abitazione, e il numero di locali da riscaldare. Su una settimana, questo significherebbe un costo davvero alto e proibitivo, pari a circa 154.56 sterline.

Già a settembre abbiamo assistito ai primi aumenti vertiginosi di prezzo, che a quanto pare non accennano per nulla a fermarsi, con un aumento giornaliero che si attesta all’incirca sulle 10.80 sterline. Non ci rimane dunque che vedere come proseguirà la situazione, sperando in un miglioramento futuro.