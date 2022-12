Il codice segreto dietro la caldaia ti fa risparmiare in bolletta I Svelato a cosa serve, ti dice se stai sprecando energia

Sono mesi autunnali e invernali senz’ombra di dubbio duri, sia per gli italiani che per tutta la popolazione europea in generale, con il rincaro energia che sta spopolando in tutto il continente.

Questo a causa dei continui conflitti avvenuti in Ucraina, che hanno portato al rialzo delle materie prime e dell’energia in generale, con il conseguente aumento dei costi delle bollette in tutta Europa.

Nonostante tutti gli aiuti che provengono dai principali governi europei (come ad esempio quello tedesco e quello italiano), come ad esempio il bonus energia da 150 euro (detraibile direttamente dalle bollette dell’energia) e le agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione, numerosissime famiglie italiane rischiano continuamente di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che il pagamento delle bollette mensili dell’energia è diventato ormai insostenibile.

Quest’oggi vi proponiamo un piccolo trucchetto e accorgimento utile in modo da consumare meno energia di gas a metano, in modo tale da risparmiare conseguentemente sul pagamento delle bollette a fine mese.

Una delle voci senz’altro principali all’interno dell’economia domestica è quella dei riscaldamenti, con i termosifoni, la caldaia e lo scaldabagno coinvolti in questo caso. In particolare, nel corso degli ultimi giorni, a un utente in Gran Bretagna avrebbe individuato uno strano codice presente sulla parte anteriore della caldaia, che le avrebbe fatto destare qualche sospetto.

Cos’è successo

La ragazza in questione avrebbe notato che il gas veniva effettivamente consumato all’interno del contatore, nonostante il riscaldamento non fosse acceso e l’acqua non venisse utilizzata. Perplessa della cosa ha così interpellato il proprio idraulico, il quale le ha raccomandato di verificare se fosse presente una “C” sul display della caldaia stessa, ed effettivamente c’era! Questa C in particolare significa che la caldaia è costantemente accesa per l’acqua caldaia: la ragazza ha quindi deciso di spegnere la regolazione della temperatura della caldaia, e la “C” a quel punto è completamente sparita. Da quel punto in poi, la ragazza ha dichiarato che i costi giornalieri delle bollette sono drasticamente calati, grazie alla semplice regolazione della caldaia a seguito della segnalazione di quel particolare messaggio.

In sostanza, è sempre bene controllare quotidianamente e periodicamente la propria caldaia nel caso di malfunzionamenti o strani errori che si presentano sul display, dal momento che questi potrebbero portare ad un rialzo clamoroso delle bollette dell’energia a fine mese.

Oltre a questo, è necessaria una periodica manutenzione della caldaia, dato che una revisione non costante potrebbe compromettere, come nel caso della ragazza in Gran Bretagna, il funzionamento del dispositivo stesso.