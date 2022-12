Scegliere lo smartphone adatto: ecco la guida definitiva

Oggi, cambiare smartphone può rivelarsi una vera e propria sfida. Vediamo alcune caratteristiche che potrebbero aiutare a scegliere lo smartphone più adatto alle proprie esigenze.

Circa ogni sei mesi il modello precedente di un telefono viene sostituito da uno nuovo di zecca con features e aggiornamenti più performanti, risultando così già obsoleto. Per questo può essere complicato sceglierne uno che faccia al proprio caso. In questo articolo verranno illustrati alcuni punti salienti per aiutare l’utente a trovare lo smartphone maggiormente adeguato ai suoi bisogni.

Il primo passo è stabilire un budget di acquisto. In questo caso esistono molte possibilità, bene o male per qualsiasi cifra si voglia spendere. Una di queste sono gli smartphone ricondizionati, che permettono di acquistare un telefono usato, ma rinnovato ed aggiornato con tutte le caratteristiche di uno nuovo. L’unica differenza sta nel prezzo, che si presenta più ridotto e accessibile.

Invece, con uno smartphone usato – e non ricondizionato – si può incorrere in rischi di vario genere, come la performance. Un’alternativa potrebbe essere quella di prendere in considerazione il telefono dell’anno precedente. Uno dei lati positivi, oltre al prezzo che molte volte può essere sceso rispetto al momento del lancio, è che ogni aggiornamento interno risolve quasi sempre, con grande successo, molti dei bug che, verosimilmente, si erano venuti a creare con il tempo.

Dopo aver definito budget e tipologia, è necessario determinare le proprie esigenze. Cosa si vuole, cosa ci si aspetta da uno smartphone?

Come capire le proprie esigenze

Gli esempi principali possono riguardare la fotocamera, magari per gli amanti della fotografia; che sia, dunque, del top di gamma. Oppure ci si vuole concentrare sulla durata della batteria, piuttosto che alla velocità di ricarica. O viceversa.

Avere ben in mente le caratteristiche fondamentali che interessano di più, è un’importante guida per scegliere ciò che fa al proprio caso. Altre proprietà importanti possono essere il tipo di schermo (OLED, AMOLED etc.), la frequenza di aggiornamento dell’interfaccia (60, 90 o 120 Hz), la presenza dello slot per espandere la memoria con una microSD oppure il jack audio per le cuffie.

Il software, infine, è uno degli elementi distintivi per la scelta di uno smartphone. Si può andare da Android (Samsung, Huawei, Xiaomi e altri), ognuno con il proprio sistema operativo. Se, invece, si opta per un telefono Apple, c’è iOS, attualmente giunto al numero di update 16.1.2. In ogni caso, per completare anche questa ricerca, si possono sempre leggere le recensioni online o su un gruppo Facebook per orientarsi al meglio ma senza farsi influenzare eccessivamente.